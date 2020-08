Ordena España cierre de discotecas, no fumar en vía pública y limitar reuniones

Escuchar Nota

El ministro español de Sanidad,El cierre de los locales de ocio nocturno y la prohibición de fumar en la vía pública cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad destacan entre las recientes decisiones., publica RT En concreto,. Con respecto al consumo de tabaco y asimilados,. Esta limitación es igualmente válida para los distintos dispositivos de inhalación, como pipas de agua, cachimbas o asimilados.Aunque Illa ha admitido que "" para que las comunidades autónomas traspongan estas nuevas medidas a sus ordenamientos legales, el titular de Sanidad ha asegurado que lo harán "en la máxima brevedad posible".El ministro, ya que tienen carácter obligatorio "en todo el territorio nacional" y "no requieren ratificación jurídica".Los: tendrán que cerrar a la 1:00 de la madrugada como máximo, y no podrán admitir nuevos clientes a partir de las 00:00 horas.Por su parte,así como a los nuevos trabajadores que se incorporen.En cuando a las visitas a estos centros,, extremando en todo caso las medidas de prevención de contagios. Existirán excepciones a la limitación temporal de las visitas en los casos en los que el residente se halle en el proceso del final de la vida.Respecto a la organización y autorización de eventos y actividades multitudinarias, será mandatoria una evaluación del riesgo por parte de la autoridad sanitaria correspondiente, tomando como referencia la normativa aprobada al respecto en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.El ministrosi la situación sanitaria lo requiriese.Su departamento notificó este jueves de. La cifra oficial de contagios en España desde el inicio de la pandemia se sitúa ya en 337 mil 334 casos.