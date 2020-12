Ordena IMSS que nadie se salte la fila; solo personal médico recibirá vacunas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El director del IMSS, Zoé Robledo, ordenó a todos los hospitales del Seguro Social “que nadie se salte la fila, que no haya gandallas” en la aplicación de vacunas, porque hay denuncias que se están investigando, por vacunación a personas no pertenecientes al personal médico.



Se informó que en el IMSS se han vacunado 7 mil 728 trabajadores que laboran en la primera línea de combate en contra del Covid.



Apuntó que hasta este momento no se ha comprobado como cierta ninguna denuncia, ejemplificó con el Hospital La Raza donde explicó que estaba totalmente justificada la vacunación del director de ese hospital.



En tanto, el director de Prestaciones Médicas, Víctor Hugo Borja, reconoció que el Seguro Social está viviendo una “gran presión” en el Valle de México por el incremento de casos Covid-19.



Borja Aburto explicó que se tiene más de 60% de ocupación de camas en general y 373 camas de las 540 en Unidades de Cuidados Intensivos en la metrópoli.



Zoé Robledo apuntó que tienen estimaciones máximas de atención y que el objetivo es que la curva máxima nunca rebase el número de camas y por eso se está creando una zona de hospitalización en el Autódromo y está realizándose la reconversión de una Unidad Médico Familiar.