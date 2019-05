Ordena INAI a Pemex dar reporte sobre Oceanografía

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a Pemex Exploración y Producción (PEP) dar a conocer las solicitudes de convenios y sus respectivos dictámenes técnicos sobre dos contratos suscritos con la empresa Oceanografía en 2011 y 2013.Al presentar el caso ante el pleno, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena dijo que el acceso a la información que da cuenta de los convenios, contratos y actos jurídicos celebrados entre PEP y la empresa Oceanografía posibilita conocer los procesos de otorgamiento y administración de dichas contrataciones.“La relevancia de este asunto radica en la importancia de las empresas productivas del Estado para el desarrollo económico y social de nuestro país. Por ello, estamos convencidos que para combatir la corrupción hay que comenzar impulsando la máxima transparencia como primer paso hacia una efectiva rendición de cuentas”, expuso.Consideró que la transparencia en el sector energético significa mayor conocimiento social, seguimiento y control de las actividades y decisiones relativas a la asignación de recursos públicos, las etapas de contratación, la situación patrimonial, los recursos obtenidos, el desempeño y la productividad de las empresas del Estado.En respuesta al particular que requirió esa documental, el sujeto obligado indicó que la información se encontraba reservada por estar relacionada de manera directa con el trámite de un procedimiento administrativo que aún no es definitivo y de un concurso mercantil, en el cual se han realizado diversas actuaciones por parte de la empresa Oceanografía y que, de entregarse, entorpecería la defensa jurídica de PEP.Inconforme, el particular presentó dos recursos de revisión ante el INAI, en los que manifestó que la reserva declarada no actualiza lo establecido en la Ley Federal de Transparencia. En alegatos, Pemex Exploración y Producción reiteró su respuesta original.Para el análisis del caso se realizaron dos audiencias de acceso a información clasificada con el sujeto obligado, en las que se tuvo a la vista las solicitudes de convenio de los años 2011 y 2013.Se determinó que no proceden las causales de reserva, ya que el concurso mercantil referido ya concluyó y se dictó una sentencia en la cual se declaró en estado de quiebra a la empresa Oceanografía. Si bien, a decir de PEP, aún está pendiente de resolverse un incidente de compensación, éste guarda una naturaleza diversa al juicio principal.Además, se pudo constatar que las solicitudes de contratos y su correspondiente justificación técnica surtieron sus efectos de manera previa a los procedimientos invocados por el sujeto obligado, motivo por el cual son documentos cuya finalidad ya fue cumplida.Es decir, la suscripción de los contratos y, por lo tanto, el acceso a los mismos no vulneraría la debida conducción de los procedimientos.