Ordena INAI publicar expediente del caso Colosio

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR), antes PGR, entregar en versión publica una copia de todo el expediente de la averiguación previa CA 003/95 sobre el asesinato del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio.Lo anterior, luego de que este órgano del Poder Ejecutivo negó, siendo PGR, dicha información a un particular que la solicitó, bajo el argumento de que esa averiguación y cualquier otro documento inmerso se encuentran clasificados como reservados por un periodo de cinco años o bien hasta que se extingan las causas que dieron origen a su clasificación.El sujeto obligado hizo del conocimiento del solicitante la dirección electrónica en la que podía ser consultada la respectiva acta de reserva del Comité de Transparencia de una averiguación que inició en 1994 y luego en el año 2000 que reservaron por el periodo mencionado.Además, le comunicó que el año 2000 se publicó el informe de la investigación del homicidio de Colosio, que contiene un análisis completo del expediente relacionado con los hechos, fotografías y copias de diversos documentos.Ante la respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, el cual correspondió analizar y presentar el proyecto de resolución ante el pleno al comisionado Oscar Guerra Ford, en el que se determinó que no hay razón para continuar clasificando la información.“Estamos aquí discutiendo, analizándolo, manifestando su inconformidad con la clasificación que le fue notificada, mostrando que incluso el cuarto subprocurador especial, Luis Raúl González Pérez, expuso en el informe de la investigación que están prácticamente agotadas las líneas de investigación trazadas”, destacó el comisionado.Ello, añadió, “sin que haya datos concretos o determinantes que conduzcan a una conexión con el autor material, es decir, desde ese día reconocieron al interior de la PGR, que estaban agotadas las líneas de investigación”.Prueba de ello, remarcó en la sesión del Inai, “es que el día de hoy el único sentenciado y encarcelado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio es Mario Aburto Martínez, causa penal 41/1994”.De manera que “no hay razón para continuar clasificando información, ya que, en estos 25 años, no se han encontrado otros culpables o se ha detenido a más personas”, expuso.