Ordena juez liberar a ‘El Mochomo’, pero seguirá arraigado

Ciudad de México.- Un juez federal otorgó una suspensión provisional a José Ángel “N”, alias ‘El Mochomo’, presunto líder de un grupo criminal, la cual ordena su liberación, pero la medida cautelar no le servirá y continuará arraigado en el Centro de Investigación Federal de la Fiscalía General de la República.



La razón, es porque al momento de tramitar su amparo sólo reclamó que fue detenido de manera ilegal y que permanecía privado de la libertad desde el 1 de julio en la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada.



Sin embargo, desconocía la existencia de la orden de arraigo en su contra otorgada por un juez Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicación, con residencia en la Ciudad de México, para que la FGR continuara investigándolo por 40 días y el mandamiento judicial se cumplimentó el 2 de julio.



Por el reclamo de la detención ilegal e incomunicación, el juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Augusto Octavio Mejía, otorgó la suspensión provisional para el efecto de que, en el término de 48 horas o en un plazo de 96 horas, tratándose de delincuencia organizada, sea puesto en libertad o consignado ante el juez Penal correspondiente.



Pero el juez dejó claro que la suspensión otorgada no surtirá efectos tratándose de actos posteriores a su concesión o si el acto reclamado procede de autoridad distinta de la señalada como responsable.



Cabe recordar que la semana pasada, la juez María del Socorro Castillo Sánchez, titular del juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, decretó auto de libertad a favor de El Mochomo por no existir elementos para juzgarlo por el delito de delincuencia organizada que se le imputa por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.