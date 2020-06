Ordena SCJN a Veracruz pagar 96 mdp desviados durante gobierno de Duarte

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que el gobierno de Veracruz devuelva al gobierno federal 96 millones 470 mil 817 pesos con 15 centavos, más intereses, que se entregaron durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, para contratar seguros agrícolas, pero cuyos recursos fueron desviados.



El caso inició en febrero de 2014, cuando el gobierno de Veracruz firmó un convenio con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para contratar seguros que cubrieran las pérdidas en caso de desastres naturales, en beneficio de los campesinos de 208 municipios del estado.



Un año después, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), detectó que estos fondos nunca se emplearon pues, aunque se firmaron las primas correspondientes, no se cubrió su pago, por lo cual las empresas aseguradoras terminaron cancelando los contratos.



La ASF alertó del posible desvío de recursos: “se conoció que la entidad federativa no realizó los pagos correspondientes a la empresa aseguradora, ni tampoco se proporcionó evidencia del reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos federales no ejercidos.”



Ante la situación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) promovió ante la SCJN el juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 1/2019, para que el gobierno de Veracruz devuelva el dinero que no se utilizó para los fines que le fue entregado.



Este jueves, el Pleno de Ministros falló a favor de la SCHP y le ordenó al gobierno de Veracruz que reintegre a la Tesorería de la Federación los más de 96 millones de pesos, más los rendimientos y cargas financieras que se hayan generado en estos seis años.



En el caso analizado por la SCJN no se tocaron las responsabilidades penales por estos desvíos, solo se solucionó la disputa entre los dos niveles de gobierno sobre si se debería devolver al erario federal el dinero que no se destinó para el objetivo al cual estaba etiquetado.