Ordenan acelerar muro fronterizo frente a la ribereña tamaulipeca

“RGV es el sector más activo de la nación y para el año fiscal hasta la fecha, representa aproximadamente el 25% de las detenciones ilegales de extranjeros”, informó el DHS en el comunicado.

“DHS ha coordinado y continuará coordinando y consultando con otras agencias de recursos federales, estatales y locales y otras partes interesadas para garantizar que los posibles impactos al medio ambiente, la vida silvestre y los recursos culturales e históricos se analicen y minimicen en la mayor medida posible”, agregó.

El Gobierno de Estados Unidos autorizó, por ser la zona de mayor, informó la oficina central del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Washington.Los municipios tamaulipecos decolindan con esa parte donde se construye el muro, frente a Río Grande y otras del Condado Starr.El DHS justifica la exención del estudio por catalogar esta frontera vecina de la región ribereña tamaulipeca (Camargo, Díaz Ordaz, Miguel Alemán) como la(CBP).La exención que emitió el Departamento de Seguridad Nacional garantiza la construcción expedita de aproximadamente(igual a 15 millas) de un nuevo sistema de muro fronterizo.Esta obra ya está en marcha y consta de cinco segmentos no contiguos, en, pero que vigila la Patrulla Fronteriza del Sector del Valle del Río Grande (RGV) en el Condado de Starr, Texas.La exención se publicó en el Registro Federal el 15 de abril de 2020. Se prevé que la construcción comience en 2020, a la espera de la disponibilidad de bienes inmuebles.Además, agregó,a lo largo de la frontera suroeste.La mayor parte de su actividad se produce en áreas donde eltiene una infraestructura, acceso y movilidad y tecnología limitados.El Gobierno estadunidense confía en quey las actividades de tráfico de drogas y personas de las organizaciones criminales transnacionales.El DHS aclara que la exención no significa que no estén comprometidos con la protección de los importantes recursos naturales y culturales de la nación.Aduanas y Protección Fronteriza con esta libertad de la exención podrá continuar implementando la, que implica mejoras en la seguridad fronteriza y la aplicación de la Ley de Inmigración.