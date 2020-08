Ordenan aprehensión contra La Volpe

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El caso de la podóloga de Chivas se reabrió, y aunque no ha recibido ninguna notificación lo tiene molesto por como se ha manejado el caso en los medios de información, ya que afecta a su familia.



En el 2016, una podóloga que trabajaba en el Chivas acusó a La Volpe, entonces técnico del Guadalajara, de haberla acosado, lo que derivó en su salida del equipo.



“Me siento mal por la familia, notas amarillas, pero mal, porque hablan de hostigamiento, y quien pone eso debe de tener cuidado. Una cosa es que te acusen de acoso y otra de estupideces”.







En entrevista a Deportes W, La Volpe recordó lo que sucedió hace 2014: “La fecha de la causa fue un viernes y después pasaron 12 días, dejó que pasarán los partidos, que perdiera el partido de Pumas, le ganara Monterrey, a los doce días se presentó a la justicia. Yo tengo hijas, si pasa un día viernes que fue, no voy a dejar que pasen doce días para levantar el acta”.



“Que muestre Chivas cuándo firmo el finiquito, cuándo lo hice no dice ni acoso, hubo una serie de palabras… No sé por qué se revive esto”.