Ordenan archivar investigación contra exmando de Pemex

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un juez federal ordenó archivar la investigación en contra de Miguel Ángel Lozada Aguilar, exdirector de Pemex Exploración y Producción (PEP), por un desvío de 82 millones de pesos en el caso de la "Estafa Maestra" al concluir que el delito imputado está prescrito.



Jesús Chávez Hernández, Juez Décimo Tercero de Distrito en Amparo de Ciudad de México, revocó el fallo del juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien odenó reabrir la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-CDMX/0007/2019.



Esta investigación fue iniciada contra Lozada y otros tres exfuncionarios por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, luego de una denuncia de la Secretaría de la Función Pública (SFP).



De acuerdo con los antecedentes, el 2 de julio de 2019 la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) dictó el no ejercicio de la acción penal, al estimar que no halló elementos que acreditaran al menos en forma indiciaria el ilícito.



Sin embargo, la SFP recurrió a la impugnación ante el juez Delgadillo Padierna, quien revocó el "carpetazo" e instruyó la reapertura de la indagatoria. Es contra ese fallo que Lozada presentó el amparo que ahora ganó en primera instancia.



Este fallo aún no es definitivo, porque la Fiscalía General de la República puede presentar un recurso de revisión que eventualmente deberá resolver un tribunal colegiado penal de la CDMX.



Por este asunto, Lozada fue denunciado junto con Pedro Javier Muñoz Vergara, rector de la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), y Tobías Francisco Ruiz y Juan Manuel Prieto Alonso, representantes de la misma.



A los ex funcionarios les atribuyeron un presunto desvío de 82 millones 863 mil pesos en un convenio entre Pemex PEP y la UPCH por servicios de asistencia en perforación y producción de pozos petroleros.



La indagatoria se refiere a uno de los casos de la llamada "Estafa Maestra" y en ella se acusó a Lozada de no haber verificado que el personal de la Universidad contara con la experiencia, infraestructura y recursos para desarrollar los servicios requeridos por Pemex PEP.



El 4 de diciembre de 2019 la SFP suspendió a Lozada por un periodo de 10 años para desempeñar cualquier cargo público; sin embargo, promovió un juicio de nulidad y logró que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa suspendiera temporalmente la sanción administrativa.