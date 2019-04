Ordenan arresto domiciliario para Pablo Lyle

Pablo Lyle permanecerá en arresto domiciliario en Miami y pagará una fianza de 50 mil dólares en el proceso que enfrenta por agredir a un hombre de 63 años, quien luego murió.El Juez Alan Fine determinó que, además, el protagonista de Mirreyes Vs Godínez deberá portar un monitor digital y esperar una próxima audiencia en mayo.Pablo Lyle compareció este lunes en un juzgado del condado Miami-Dade para responder por la agresión contra Juan Ricardo Hernández.El pasado 31 de marzo, el histrión tuvo un incidente vial con Hernández, a quien golpeó y dejó inconsciente.Ese mismo día, Lyle fue detenido en el Aeropuerto de Miami, donde pagó una fianza de 5 mil dólares para quedar en libertad y viajar a México.Hernández, quien sufrió fractura de cráneo y hemorragia interna, falleció el jueves 4 de abril y a Lyle se le revocó el permiso de permanecer en el País y se le ordenó regresar a Miami a comparecer.La Fiscalía pedía para Lyle una fianza de un millón de dólares, el retiro del pasaporte y un monitor digital.Halim Zadat, colaborador de Sale el Sol, informó en el programa que hasta ahora la familia de la víctima no ha presentado una denuncia formal contra Lyle.Los cargos contra el actor no han sido dados a conocer, pero la Fiscal Genevieve Valle pide que éstos sean por homicidio involuntario u homicidio en segundo grado.