Ordenan detención de esposa de César Duarte

Ciudad de México.- Un juez de control en Chihuahua ordenó la aprehensión de Bertha Olga Gómez Fong, esposa del ex Gobernador César Duarte Jáquez.



La justicia estatal entregó un informe previo a Juan Mateo Brieba de Castro, Juez Sexto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, en el que admite que ha sido librado un mandamiento de captura en su contra, aunque no se detalla el delito o los hechos que le imputan.



El impartidor de justicia suspendió indefinidamente la orden de captura contra Gómez Fong, siempre y cuando se trate de un delito que no contemple la prisión preventiva oficiosa.



En caso de tratarse de un delito de esta naturaleza, la suspensión no podrá evitar su captura.



Gómez Fong ha vivido en los últimos años con su esposo, el ex Mandatario, en Texas y Florida, Estados Unidos.



Por lo menos hasta el día de la captura de Duarte, ella vivía con él en Miami.