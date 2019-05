Ordenan liberación del exlíder de las FARC Jesús Santrich

A partir de la sentencia del @consejodeestado que le mantuvo la investidura, @CorteSupremaJ ordenó la libertad de “Jesús Santrich”, para que sea procesado por narcotráfico con fuero de congresista en #SalaDeInstrucción. Ver https://t.co/6Afedb33xg y https://t.co/6DjGl0yfaq — Corte Suprema de Jus (@CorteSupremaJ) 29 de mayo de 2019

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó este miércoles la libertad del exguerrillero y actual miembro del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como 'Jesús Santrich'.La Corte tomó la decisión al considerar que un fallo del Consejo de Estado ratificó la investidura como congresista de Santrich, luego que el exgerrillero ganara un escaño en la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico en los comicios del 11 de marzo de 2018.Esa investidura como legislador implica que es un aforado constitucional, por lo que "en esta condición debe ser procesado penalmente por esta corporación", es decir, por la Corte Suprema de Justicia.El máximo tribunal recuerda que el Consejo Nacional Electoral (CNE), en Resolución de 28 de julio de 2018, le confirió la investidura a Santrich como representante a la Cámara y el Consejo de Estado ratificó su cargo como congresista y reconoció "que no ha podido posesionarse por motivos de fuerza mayor no atribuibles por su culpa"."El fuero no es un privilegio de índole personal sino una garantía de la investidura, este comienza cuando la autoridad competente (Consejo Nacional Electoral) le reconoce al congresista tal condición. Y persiste mientras se mantenga vigente", dice la nota de la Corte.Tras la resolución, la Corte expidió una boleta de libertad para que Santrich sea liberado en las próximas horas.Santrich fue detenido el 9 de abril de 2018, en respuesta a una solicitud realizada por un juez de Nueva York, quien ordenó su captura tras acusarlo de haber enviado a ese país norteamericano diez toneladas de droga valuadas en 15 millones de dólares en 2016, es decir, luego de haberse firmado el acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos.El 15 de mayo pasado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional acordado entre el Gobierno colombiano y las FARC para procesar a los actores del conflicto armado, consideró que las pruebas presentadas en su contra no eran suficientes, por lo cual solicitó su puesta en libertad y negó el pedido de extradición.No obstante, el viernes, inmediatamente después de que fue liberado, la Fiscalía General de la Nación lo recapturó y regresó a las instalaciones de la cárcel bogotana de La Picota.