Ordenan libertad de líder de Cártel en Jalisco

Un juez ordenó la liberación de Alexis, alias "El Chofo", de 21 años, presunto jefe de una célula delictiva del Cartel de Jalisco Nueva Generación en Lagos de Moreno, quien enfrentaba cargos por robo.Grupo REFORMA publicó que El "Chofo" fue detenido el lunes por personal de la Secretaría de Defensa Nacional y Policías Investigadores en la Colonia Tepeyac, en el Municipio de Lagos de Moreno.A él lo capturaron porque tenía una orden de aprehensión por un intento de robo con violencia registrado el 12 de diciembre pasado, cuando en compañía de otros dos sujetos buscó llevarse un automóvil de lujo.Mientras esperaba su audiencia de vinculación a proceso que se celebró ayer, "El Chofo" fue llevado al Ceinjure de Lagos de Moreno.El caso lo llevó el Juez de Control, Enjuiciamiento, Ejecución Penal y Justicia Integral para Adolescentes del Sistema Penal Acusatorio Adversarial del Tercer Distrito Judicial con Sede en Lagos de Moreno, José Enrique Velázquez Martín.Ayer, Velázquez Martín decretó la no vinculación a proceso y ordenó su libertad inmediata, pues determinó que las pruebas que presentó la Fiscalía no fueron suficientes.De acuerdo con documentos en poder de Grupo REFORMA, información extraoficial de la Fiscalía indicaba que "El Chofo" era un sicario del Cartel de Jalisco Nueva Generación que podría estar relacionado con varios homicidios y secuestros en la zona, sin embargo, tras las entrevistas que le realizaron no fue posible acreditarlo.