Ordenan prisión preventiva para expresidente Rafael Correa

La Fiscalía de Ecuador, que investiga la supuesta financiación irregular del movimiento político Alianza País (AP), pidió este día la prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa, en un caso que también alcanza a copartidarios del exgobernante.Durante una audiencia pública de vinculación, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, pidió la misma medida cautelar para el exvicepresidente Jorge Glas, el exsecretario del Agua, Walter Solís; el exsecretario de la Administración, Vinicio Alvarado, así como para el exasesor ministerial Yamil Massuh.En el marco de la investigación del caso, denominado "Sobornos 2012-2016", la Fiscalía sospecha la existencia de los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en la presunta financiación irregular del AP, cuando era dirigido por Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017.El abogado de Correa, Fausto Jarrín, dijo en una pausa de la audiencia de vinculación a los presuntos implicados, que comprobó que "la Fiscalía desconoce las fechas, confunde las versiones, desconoce las fojas a las que está obligada a hacer referencia", informó este día el diario peruano El Comercio.Durante la audiencia, realizada en la Corte Nacional de Justicia, fue mencionado un depósito de seis mil dólares a la cuenta bancaria de Correa, por lo que Jarrín comentó que su defendido "fue beneficiario de un crédito que lo canceló en 12 cuotas mensuales".Señaló que en el proceso se debe determinar el origen de los fondos, que él considera que no es ilegal, y comentó que "de toda esta supuesta trama, de toda esta supuesta organización delincuencial de la que habla la Fiscalía, el expresidente Correa tiene que responder por seis mil dólares".Posteriormente, en declaraciones a periodistas, el abogado comentó: "No sé a ustedes, pero a mí sí me han prestado plata (dinero) mis amigos y eso no significa que sea producto de ninguna actividad ilegal".A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Correa, quien vive en Europa desde 2017, ironizó sobre ese tema: "¡Chuta! De los '15 millones de dólares en sobornos' me han dado...¡$6.000 dólares!!! ¿No les da vergüenza ser tan ridículos?".Agregó que "tenía un recurrente sobregiro, y pedí prestado $6.000 del fondo solidario que teníamos en la Presidencia (nuestros mismos aportes) y lo pagué hasta el último centavo (tengo los cheques de $500 mensuales). ¡No sean ridículos!".Correa advirtió de una supuesta persecución judicial y política en su contra para eliminarlo del mapa electoral ecuatoriano, y niega de forma reiterada las imputaciones.