Ordenan recaptura de 3 por asesinato

Después de que no se comprobara la participación de un grupo de 3 personas en el asesinato de un elemento de Fuerza Coahuila ocurrido el pasado 24 de diciembre la Fiscalía General de Justicia solicitó una nueva aprehensión en contra de los responsables de los hechos.La semana pasada un juez determinó que no había elementos suficientes en contra de Juan Martín “N”, José Javier “N” y Alejandro “N”, detenidos por el homicidio calificado en contra del gate Raúl “N”.El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la Región Norte uno Víctor Javier Rodríguez Lozano, indicó que se solicitó nuevamente el arresto.Según el mismo delegado, esta fue solicitada por el Ministerio Público de Allende, Coahuila y fue concedida en contra de dos personas.Sin embargo, no se ha dado a conocer las medidas cautelares que se dieron a los detenidos o si fueron arrestados.Aunque estos también se encontraban detenidos por el motivo de posesión de droga con fines de suministro.