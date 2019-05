Ordenan revelar ligados a caso Odebrecht

La Fiscalía General de la República (FGR) deberá dar a conocer el nombre de funcionarios y ex funcionarios que fueron llamados a declarar por el caso Odebrecht, así como el de las personas que enfrentan acusaciones en dicho expediente, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).Al exponer el caso ante los integrantes del pleno, la comisionada ponente Patricia Kurczyn indicó que la FGR negó la entrega de la información al considerar que es reservada, pues se trata de datos contenidos en una carpeta de investigación.Sin embargo, Kurczyn señaló que las conductas delictivas que se indagan son las de cohecho y enriquecimiento ilícito, las cuales están catalogadas como actos de corrupción y, por lo tanto, aplica la excepcionalidad que prevé la Ley General de Transparencia para hechos de esta naturaleza.Sobre la confidencialidad de los nombres de los citados y los imputados, dijo, se hizo una ponderación de derechos y se consideró que el interés público es superior al bien de proteger la identidad de los funcionarios implicados.El caso Odebrecht refiere a los sobornos que la firma brasileña pagó en México para obtener contratos de Pemex, entre ellos al ex director de esa empresa, Emilio Lozoya, a quien presuntamente le entregó 10.5 millones de dólares.Esta no es la primera resolución que el INAI emite para que la FGR revele información relacionada con el caso Odebrecht, sin embargo, hasta el momento esa institución se ha negado a hacerlo y ha interpuesto distintos recursos legales para evitar ser sancionada.Kurczyn dijo que actualmente están en proceso dos juicios de amparo, pero la nueva resolución no afecta a estos, salvo en un caso en el que uno de los demandantes pidió que su nombre no fuera revelado y le fue concedida una suspensión, la cual debe ser respetada.