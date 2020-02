Ordenan testificar a Carlos Loret de Mola en caso Vallarta

Escuchar Nota

“Como víctima de tortura y fabricación de pruebas desconozco a Guadalupe Vallarta Cisneros como quien representa nuestra causa y reconocemos a Ricardo Sayavedra que han asumido como suya nuestra lucha, sin apartarse del objeto esencial de buscar la libertad”, señaló Israel a través de Ricardo, quien aseguró que no es su abogado sino su amigo y vocero.



, y su novio Israel Vallarta, este último preso en el penal de Puente Grande, Jalisco, por secuestro, el caso podría llegar a su punto final luego que el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Segundo Circuito ordenó que el comunicador,, preso hoy en Estados Unidos acusado de colaborar con el narcotráfico., programadas para el próximo 9 de marzo, serán decisivos para que el juez deje en libertad a Vallarta, quien asegura le fabricaron pruebas para ser presentado como líder de la banda de secuestradores “Los Zodiacos” además de ser torturado., en las escalinatas de la SCJN, Vallarta informó que desconoce como vocera a su hermana Guadalupe Vallarta y a sus sobrinos, ya que han desviado el objetivo que es mi inocencia y se han dejado sorprender por algunos funcionarios bajo promesas que no han cumplido y solo retrasan mi proceso.Pese a que su hermana Guadalupe se ha reunido con la secretaria Olga Sánchez Cordero para pedir su libertad, Israel sostiene que desde hace dos años no tiene contacto con ella y por tanto la desconoce como vocera.Por otra parte, reiteró que el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) no lo representa porque nunca ha hablado con ellos, por lo que dijo desconocer todo recurso que ha entablado a su nombre.El vocero señaló que Israel esta delicado de salud porque sufre problemas respiratorios y mala alimentación, pero está en uso de sus facultades mentales para seguir defendiéndose y exhorta al órgano desconcentrado para que atiendan las necesidades medicas que necesita.Por otra parte, informó que en el caso de Loret de Mola, a quien identifica como la persona que participó en el montaje y dio por valido la escenificación que lo incriminó, la justicia no lo amparo. “Es decir no se pudo argumentar jurídicamente en no testificar en los procesos penales no solo de Israel, sino de sus hermanos, Mario y Sergio quien también están presos”, explicó Ricardo.Señala que el acuerdo del 18 febrero en el expediente 2020 286/2019 el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Segundo Circuito deja firme el auto en el que se ordena la presencia del comunicador a las 10 horas del 18 marzo juez en el juzgado tercero delEs de recordar que a principios de mes una de las últimas audiencias antes del cierre en el proceso que se sigue a Israel Vallarta Cisneros fue diferida debido a que no se presentó un perito que debía ratificar una pericial contenida en el expediente., se desahogó parte de la audiencia pues a través de teleconferencia se pudo ratificar una de las dos experticias con un perito ubicado en Pachuca, Hidalgo, sin embargo, debido a que otro perito que debía llegar al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número dos de Puente Grande en Jalisco, no concurrió, fue que se decidió diferir el resto de la audiencia.señaló que es muy importante que se presenten y ratifiquen las pruebas contenidas en el expediente si no, se corre riesgo de que el proceso se pueda reponer y alargarlo aún más, algo que ya no quieren, pues están seguros de que ya están contenidas todas las pruebas para poder dictar sentencia y que esta sea absolutoria., hablará vía telefónica con medios de comunicación para exponer como esta su situación y dar su testimonio de lo que ha venido ocurriendo durante estos 15 años que ha permanecido encerrado.Con información de El Sol de México.