Oren por nosotros, estamos asustados por coronavirus: mexicana desde Wuhan

“El miércoles (22 de enero) nos mandaron un mensaje de que ya no fuéramos al laboratorio, que ya habían dicho que el virus era el coronavirus, que había una epidemia en todo Wuhan y que si salíamos usáramos cubrebocas, lavarnos las manos, evitar mariscos, comida cruda y comidas exóticas; todo se desató esta semana”, dijo.

“Yo llevo 72 horas en mi cuarto, vivo en los dormitorios de la escuela (..) En el año nuevo chino todo cierran, todos los chinos comienzan a migrar a sus casas para celebrar, entonces yo me previne e hice bastantes compras de alimentos y por eso afortunadamente todavía tengo comida”, explicó.

“Ayer un compañero latino que es de República Dominicana se sentía mal, pero yo creo que es por la paranoia y hay gente que es más susceptible (..) nos comentó que fue al hospital pero no lo atendieron bien, pero nos comentó que había gente que se tiraba para que los atendieran rápido”.



“Mi vecino de cuarto es un sudafricano, este chico es muy creyente y está muy alarmado (..) Estoy en un grupo y ahí también hay muchos africanos e hindúes que igual están muy aterrados porque nadie se puede ir de Wuhan y nadie nos dice cuando se va a mejorar todo, entonces si hay bastante miedo de la comunidad extranjera porque estamos menos informados que los chinos”, agregó la estudiante.



“Estamos bien, hasta ahorita no se ha dado la noticia de que ningún mexicano esté contagiado, claro que sí estamos asustados pero la clave es no entrar en pánico para no empeorar nuestra salud física ni emocional”

“Que oren mucho por nosotros. Confiamos en que el gobierno chino pueda erradicar o hallen una vacuna”.



#Mundo: Jorge Vázquez Lujano es un mexicano que vive en Wuhan, epicentro del brote del coronavirus; para él todo cambió de un momento a otro, pues ahora en esa provincia China viven aislados.https://t.co/KjFeQdAPra — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) January 25, 2020

, es una joven mexicana de 32 años de edad que desde hace un año y medio vive en, donde realiza un Doctorado en Ingeniería en Ciencia de los Materiales en la Wuhan University of Technology.Ella, así como el resto de la población en esa ciudad se encuentran en cuarentena debido a la propagación del coronavirus y habló sobre su situación en entrevista paraApenas este 24 de enero se conmemoró ely en medio de esta celebraciónPara el día 23, las autoridades chinas hicieron oficial la, se pidió a la población no salir de casa; fueron suspendidos los vuelos nacionales e internacionales, los medios locales de transporte están paralizados, nadie puede entrar ni salir de la ciudad.Hasta el momento, las autoridades en China no han informado a la población hasta cuándo será levantada la cuarentena, por lo queya que los medios de comunicación locales solo dan información en su idioma.Paulina Mercedes, explicó queubicada en Beijín; les han solicitado enviar copias de sus pasaportes y visas chinas, así como sus datos personales para que, en caso de que China de “luz verde” para salir del país lo puedan hacer de inmediato o bien, en caso de que la situación empeore, los mexicanos puedan estar en “el radar” para dar seguimiento a su estancia en Wuhan.Ante la situación que se vive en Wuhan, ciudad donde comenzó el brote del coronavirus, la estudiante de doctorado pide a los mexicanos orar por los habitantes de esa ciudad.Dijo confiar en que el gobierno de China logre controlar la propagación y encuentren una cura para esta enfermedad que hasta el momento