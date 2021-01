Organismos autónomos son ‘alcahuetes’, no sirven, sin beneficio al pueblo y caros: AMLO

Escuchar Nota

"Yo celebro que se haya iniciado el debate sobre estos organismos que se crearon durante el periodo neoliberal para aparentar de que iba haber transparencia, que se iba a combatir la corrupción, que ya no iba a haber monopolios, cuando lo que han hecho es servir de cortinas de humo para que se cometan ilícitos y haya ocultamiento de información.

"Entonces, vamos a revisar todo y los legisladores van a decidir y esto no significa, aprovecho para aclarar de que se van a permitir los monopolios, no, y no significa que se van a quedar los trabajadores sin empleo, a todos los trabajadores se les va a garantizar su trabajo, pero vamos a buscar la forma de hacer eficiente y no onerosa, costosa la Administración pública", agregó.

El Presidente Andrés Manuelpara "aparentar" que se iba a combatir la corrupción, por lo que han servido de "cortinas de humo" y "tapaderas", y cuesta mucho al Gobierno mantenerlos."Son como, así como hay intelectuales alcahuetes del régimen que justifican todo, para eso se crearon. Y cuestan mucho, no sirven, no benefician al pueblo, pero sí cuesta mucho mantenerlos", señaló en conferencia matutina.El Mandatario federaly a las empresas para que tuvieran su "propio gobierno" y tomaran las decisiones."¿Por qué crearon todo esto? Bueno, para que loscon las privatizaciones tuvieran su propio gobierno, que ya no importara la Secretaría de Energía ni Pemex, es una empresa más como cualquier empresa particular, privada. Ya eran éstas las reguladoras que decidían y deciden.