Organiza fiesta y un invitado lo asesina

Mientras se encontraba en una reunión que organizó con sus amigos, un joven murió luego de ser apuñalado en su domicilio, la madrugada de ayer, en hechos ocurridos colonia Asturias.La tragedia se comenzó a gestar cuando Abraham Guadalupe Medina Cortez, de 23 años, decidió organizar una convivencia con sus amigos para departir y beber.Fue minutos después de la medianoche cuando al calor de las copas presuntamente el anfitrión discutió con uno de sus invitados por viejas rencillas, dieron a conocer los presentes.Dijeron que al no soportar la discusión, el joven con quien Abraham Guadalupe debatía, usó un objeto punzocortante para asestarle una puñalada en el área hepática, la cual expuso sus intestinos debido a la desmedida fuerza del ataque.Luego de ver a su rival tendido, el agresor huyó de inmediato para eludir a las autoridades dejando a su suerte a Abraham, quien se desangraba frente a todos sus invitados.Desesperados, los testigos trasladaron rápidamente al herido a las instalaciones de la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social para que recibiera atención, pero a pesar de la rápida acción de los jóvenes, Medina Cortez perdió la vida en el trayecto.Rápidamente los familiares del occiso llegaron a la clínica y entre lágrimas y gritos de desesperación lloraban por el deceso.Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE)llegaron al sanatorio para abrir una carpeta de investigación en torno al caso y recolectar pistas del atentado que le arrebató la vida a AbrahamElementos de distintas corporaciones de seguridad montaron un operativo de búsqueda en contra del infractor sobre el sector en mención para ubicarlo y llevarlo ante las autoridades.Hasta el cierre de esta edición, autoridades no habían dado con el paradero del homicida, de quien no habían proporcionado su identidad, se espera que en las siguientes horas y gracias a la información recolectada den con su paradero.Finalmente los restos Abraham Guadalupe fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense, en donde se le practicarán la necropsia como parte del protocolo establecido por la ley a la espera de ser reclamado por sus familiares.