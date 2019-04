Organizaciones pro-vida buscan que niña abusada dé a luz

Organizaciones en contra del aborto intentan impedir que una niña de 11 años, que actualmente se encuentra en un hospital de la provincia de San Juan, Argentina, y afronta un embarazo por violación, acceda a una posible interrupción legal de su gestación.La menor permanece internada en un centro médico de la localidad de Rawson, San Juan, y deberá declarar por el ataque sexual el miércoles, junto a su hermana de 5 años, a través del sistema de Cámara Gesell, que es el dispositivo utilizado para realizar pericias psicológicas a menores de edad en el país sudamericano.Por el delito, las autoridades locales detuvieron a su padrastro de 40 años, señalado por la víctima, y a su madre, quien se negó a prestar declaración y fue apresada por encubrimiento.Tras conocerse la noticia, según informa Crónica, grupos 'pro-vida' comenzaron a difundir comunicados solicitando apoyo para impedir que la menor accediera a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), derecho reglamentado en el Código Penal de Argentina desde 1921.La Fiscal del caso, Claudia Salica, explicó que la menor se encuentra por el momento bajo el cuidado de especialistas del hospital. Respecto a su hermana, se resolvió trasladarla provisoriamente a un Centro de Menores hasta regularizar la situación familiar.Ante la posibilidad de que se realice una ILE —con 19 semanas de gestación—, la magistrada señalo que la decisión está en manos de las asesoras de menores que fueron designadas por las autoridades del Ministerio Público Fiscal y evaluarán, junto al Ministerio de Salud, cómo proceder.En el mes de febrero, un caso similar se difundió en la provincia de Tucuman, al norte de Argentina. Una niña de 11 años quedó embarazada tras haber sido abusada por la pareja de su abuela, un hombre de 65 años.Según las denuncias públicas de los organismos de derechos humanos, la pequeña habría solicitado concretar un aborto de forma voluntaria apenas supo de su estado de gestación (16 semanas). Asimismo, en la causa judicial del caso, consta un acta donde se evidencia que la chica dijo: "Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo".Grupos en contra del aborto realizaron continuas protestas fuera del hospital para que no se le practicara la Interrupción Legal del Embarazo. Finalmente, el Ministerio de Salud Pública de la provincia, en un comunicado oficial, exigió a las autoridades médicas realizarle una cesárea y, de ese modo, poder "salvar las dos vidas".Al día siguiente de someter a la niña a la operación quirúrgica para que la niña diera a luz, la bebé falleció en el hospital.