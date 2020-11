Organizan el funeral de su familiar y luego lo encuentran desayunando

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Una familia italiana recibió notificación por parte del hospital en que su pariente estaba internado, de que su familiar había fallecido tras complicaciones por coronavirus. Tras la noticia, se dispusieron a organizar su funeral, eligieron un ataúd y hasta pidieron a la funeraria difundir carteles sobre el servicio organizado para este hombre.



No obstante, el hospital de la localidad de Sora, en la región de Lacio, se había equivocado al informar del deceso y los familiares se dieron cuenta cuando, a la mañana siguiente, al llegar a las instalaciones, encontraron a su pariente desayunando, como si nada.



Sus primeras sospechas habían llegado cuando la funeraria les envió una foto del cadáver, ya vestido y colocado en el ataúd, y la familia no reconoció al fallecido. Por las restricciones por la pandemia, no lo habían podido visitar, así que creyeron que quizá su aspecto había cambiado por la enfermedad, recoge el diario La Repubblica.



Cuando los familiares del anciano pudieron aclarar sus dudas, resultó que el personal del centro médico dio por error las referencias de otro paciente que sí murió en sus instalaciones.



Con información de El Siglo de Torreón.