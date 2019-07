¡Orgullo de Saltillo!

Saltillo tendrá presencia, una vez más, en el US Kids World Championship que se llevará a cabo en Pinehurst, Carolina del Norte, gracias a las figuras de José Carlos y Emiliano Fayad Mohamar, además de Paloma Ibarra Ambia, quienes entrarán en acción a partir del próximo 1 de agostoJosé Carlos Fayad Mohamar tendrá su tercera oportunidad en este certamen internacional, ahora dentro de la categoría 9 años, y buscará superar lo hecho en el 2018, donde terminó en el lugar 22 de 132 competidores.Por su parte, Emiliano Fayad Mohamar participará por segunda ocasión en Pinehurst; ahora se desempeñará en la categoría de 7 años y lo más relevante, es que recibió una invitación directa del US Kids World Championship, para ser parte del torneo.Finalmente, Paloma Ibarra Ambia verá acción en la categoría de 10 años. Los tres golfistas, representantes del Club Campestre de Saltillo, serán acompañados por los entrenadores Juan Carlos Aparicio y Eduardo Guereca, quienes guiarán los vestigios de sus pupilos en tierras estadunidenses.Más de mil 500 competidores procedentes de 500 países, son los que participarán en el US Kids World Championship del 1 al 3 de agosto, donde tres golfistas saltillenses tratarán de conseguir los mejores resultados posibles en esta experienciainternacional.» José Carlos Fayad Mohamar tendrá su tercera oportunidad en este certamen internacional, ahora dentro de la categoría 9 años.» Emiliano FayadMohamar recibió la invitación directa del US Kids World Championship, para ser parte del torneo.