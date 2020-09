¡Orgullo lagunero! Joven trabaja con energía nuclear en China

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Especializada en energía nuclear, Florencia de los Ángeles Rentería, es candidata a Doctora en la Universidad de Ingeniería de Harbin, China y miembro del Capítulo de Mujeres Latinoamericanas en Energía Nuclear (WiNMX).



Graduada con especialización en metalurgia extractiva del Tecnológico Nacional de México Campus La Laguna, decidió continuar especializándose en una rama poco común en el país, la energía nuclear. Es así, que se postuló para obtener una beca otorgada por el Organismo Internacional De Energía Atómica (OIEA).



Su interés por la energía nuclear se debió a que fue oyente en una conferencia impartida por el Doctor Luis Carlos Longoria Gándara, director para América Latina y El Caribe del OIEA. En ese momento, motivada por el programa al que se postuló, decidió enfocarse en dicho rubro debido a que es un área atípica y desde donde se pueden desarrollar objetivos sustentables para el cambio climático.



La científica nuclear se convirtió en la primera mexicana aceptada en el programa en Corea del Sur, estudió la Maestría en Ingeniería en Plantas de Energía Nuclear en KEPCO International Nuclear Graduate School (KINGS) de 2017 al 2019.



Especializada en el área de Diseño de Reactores Nucleares, actualmente trabaja con Sistemas de Energía Nuclear desarrollados en China, en la Universidad de Ingeniería de Harbin. Es una de los tres mexicanos dentro del programa, y la única del sistema del Tecnológico Nacional de México.



Para poder desarrollar su Doctorado, sus estudios son financiados por el Organismo Internacional De Energía Atómica y el Ministerio de Educación de China, desde el programa “Becas de Energía Atómica”. De los 10 estudiantes que ingresaron, ella es la única mujer dentro del doctorado.



Los beneficios de la energía nuclear, según la científica, se encuentran principalmente en la producción de energía eléctrica, ya que la energía nuclear es una de las fuentes más estables, por lo que puede producir energía eléctrica las 24 horas del día, los 365 días del año, mostrando una gran capacidad de eficiencia.



Para incentivar a los alumnos y alumnas del TecNM Campus La Laguna, invita a desarrollarse en un campo que disfruten al cien por ciento.



“Algo que nos da muchos dolores de cabeza quiere decir que no vamos a desarrollar nuestra capacidad, no es fácil el proceso de selección de beca, tienen que ser muy pacientes, si no son seleccionados o seleccionadas tienen que seguir preparándose”.







Con información de Milenio