Orgulloso Danilo de grabar escenas sin dobles

CDMX-. Muchos le han preguntado si usa algún doble en sus escenas de golpes y para montar a caballo, pero la respuesta de Danilo Carrera es un contundente “no” porque él prefiere tomar al toro por los cuernos.



El protagonista de la telenovela Quererlo Todo comentó que desde niño su padre lo enseñó a montar y aunque varias ocasiones ha estado a punto de caerse del caballo, prefiere grabar personalmente sus escenas.







“Aquí no hay doble, todo lo hago yo”, dijo orgulloso el novio de Michelle Renaud, la protagonista femenina de la historia.



“La verdad es que no me gusta usar dobles prácticamente para nada, ahorita por la parte de la montada a caballo ha habido unas escenas de acción donde me van a ver subiendo la montaña montando a caballo y la parte de las peleas he ensayado mucho para saber hacerlo bien y no tener problema con eso”.



Quererlo Todo es una apuesta de Televisa por conquistar el espacio de las 15:30 horas con un melodrama clásico.





El actor se mostró sorprendido que al público de este horario le haya gustado la telenovela, porque Soy Tu Dueña, remake que protagonizaron Lucero y Fernando Colunga, y que se transmite a las 16:30 horas, es de lo más visto en la televisión nacional. Danilo hasta dijo que es el nuevo “prime time”.







Boda a su tiempo



A poco más de un año de noviazgo, de vivir incluso bajo el mismo techo a raíz de la pandemia, Danilo dijo que una posible boda con Michelle será a su debido momento.



Por lo pronto, la pareja disfruta las miles del amor incluso cuando trabajan.



“Nosotros somos novios todo el tiempo, a veces estamos haciendo escenas y las directoras nos dicen: ‘Esta escena va así’, de repente se va acabando la escena y le doy un beso a Michelle y nos dicen ‘¡No, aquí no se besaban!, le digo: ‘Ay, perdón, no me resistí’”.



Desde su llegada a la Ciudad de México hace 5 años, Danilo estuvo ligado a Renaud.



“Yo llegué aquí precisamente de la mano de Michelle porque ella fue la que le dijo a ‘El Güero’ Castro: ‘Oye, hay un chavo en Miami que te puede servir para este personaje’ y así llegué. Ahorita en las grabaciones de Quererlo Todo nos vemos casi todo el día”.



Aunque viven en casa de la actriz, Danilo conserva su departamento.



“Hablar de boda, yo siempre he dicho que eso es un proceso, poco a poco, creo que siempre hay planes de boda, pero ahorita estamos disfrutando todavía nuestro enamoramiento”.