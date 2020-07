Orgulloso que las mujeres sigan el ejemplo de mi hermana Jenni: Lupillo

Escuchar Nota

“Yo estoy muy orgulloso que las mujeres sigan el ejemplo de mi hermana y que mi hermana haya dejado prácticamente una mini escuela para todas las mujeres, que tengan dudas ellas mismas y que vean la historia de la vida de mi hermana y las motive a mejorarse en su trabajo, casa, música, en cualquier situación en que las mujeres vivan, eso me llena de mucho orgullo…”, dijo el cantante a El Universal.



“Yo siento que mi hermana hizo eso sin querer, probablemente nunca pensó que las mujeres iban a seguirla, yo por eso digo que llegó al mundo y dejó su huella bien marcada en la música, en la vida personal, en la vida de otras personas y que bueno que mis sobrinos vean eso y que estén muy orgullosos de su madre”, indicó.



“Mi carnala para mí, es mi primer pensamiento cuando despierto todos los días, todos los días está en mi mente, porque es un hueco que quedo en la vida y nunca lo podré volver a llenar en lo absoluto (sic)”, expresó.



“El cumple de mi hermana nunca lo planeo, sólo me dejo llevar por mis sentimientos, en los últimos años, en varias ocasiones me he metido al estudio a grabar y el mismo sentimiento te lleva a hacer cosas que ni sabes porque las haces, uno de los años pasados sólo agarré el carro y me fui y manejé mucho, me aventé como quince horas manejando y acabé allá cerca de Texas, son sentimientos que uno debe de controlar personalmente”, compartió.



"Gracias por enseñarme a ser fuerte… a mantener la cabeza alta a pesar de las adversidades, gracias por tu dura manera de enseñarme lecciones, fue tu manera de demostrarme lo mucho que me amabas. Gracias por decir siempre 'averiguarlo'...porque desde que te fuiste ese ha sido siempre mi lema… Hoy te celebro, y todo lo que sigues estando en este mundo´´, escribió.



"Te amo y te extraño cada día, pero lo que me da paz es saber que estás en paz. Feliz Cumpleaños mamá. Hasta que nuestros ojos se vuelvan a encontrar #JenniVive en mi corazón para siempre", añadió.



, además se encuentra muy orgulloso que siga siendo un ejemplo a seguir de muchas mujeres.“El toro del corrido”, también recalcó que no sólo dejó grandes enseñanzas de vida, sino que también un gran legado musical, que después de ocho años sigue estando presente en las listas de popularidad.Durante la plática afirmó que no necesita una fecha especial para recordarla, porque lo hace todos los días y no niega que la extraña mucho, su muerte le dejó un vació imposible de llenar.Y en esta fecha tan especial para la familia Rivera, el intérprete sólo se deja llevar por sus sentimientos.La muerte de Jenni Rivera fue una de las más lloradas en el mundo del espectáculo, el 9 de diciembre del 2012 la cantante perdió la vida en un accidente aéreo ocurrido en el ejido El Tejocote, en Iturbide Nuevo León.y a casi 8 años de su muerte, su hija Chiquis Rivera la recuerda a través de una fotografía en donde aparecen ella y Jenni, acompañado de un mensaje bastante emotivo.Los comentarios de sus seguidores, amigos y fans no se hicieron esperar, expresando que Jenni estaría muy orgullosa de ella y de todo lo que ha logrado, además agregaron que son una familia ejemplar y que "La Gran Señora" siempre estará presente en sus corazones.Recordemos que el año pasado con motivo de sus 50 años, la familia Rivera sacó a la luz el tema titulado "Aparentemente Bien" al canal oficial de Jenni, el cual ya cuenta con más de 40 millones de vistas.