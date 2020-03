Orlando Bloom perdió el celibato con Katy Perry; no tuvo relaciones en 6 meses

Escuchar Nota

“[Yo] no estaba feliz. [Mi amigo] Laird [ Hamilton ] dijo: ‘Si quieres tomar en serio una relación, ve al celibato durante unos meses y descúbrelo’”, dijo.

“Realmente disfrutaba la forma en que me relacionaba con las mujeres y con lo femenino dentro de mí (...). Sé que eso suena loco", expresó.

Orlando Bloom y Katy Perryen el 2016, publicaHan pasado cuatro años y acaban de anunciar que esperan un hijo; sin embargo,amorosas.En una entrevista para The Sunday Times,por recomendación de un amigo.Orlando Bloom: “Me quitaba la idea de ir a una fiesta y pensar: ‘¿A quién voy a encontrar?’ De repente me dije: ‘Oh, puedo tener una relación con una mujer que solo son amigas’".En un comienzo,de esta iniciativa.El actor de Piratas del Caribe: “Completamente nada. Fue una locura (...). No creo que sea saludable. No creo que fuera aconsejable. Tienes que mantenerlo en movimiento allí abajo”.Ahora,, quien decidió dar a conocer la noticia en el videoclip de su última canción.