Orquesta sinfónica Sororidad aviva el sonido de la ausencia

"Por ejemplo, en Canción mexicana tenemos el final en donde la cantante dice ‘quisiera’, y en lugar de seguirse con el final... ‘llorar’, quisiera, se queda en quisiera y entra un coral, el coro con voces un poquito más angelicales para este momento de recordar a las mujeres que se han quedado sin voz, y la cantante ya no acaba la frase... se queda en quisiera”, explicó De Velasco.

"Para mí, la manera de participar en esto (el movimiento feminista) es con la música, y de una manera pacífica y mostrarle eso a mis hijos. Lo que yo busco es mostrarles ese camino por medio de la música. Ésta es mi forma de apoyar en este momento a las mujeres”, comentó Reyna Aguilar Castillo, integrante de la Orquesta Sororidad, quien tocará el arpa jarocha.

"(Siento) mucha presión y mucha responsabilidad, al mismo tiempo. Me da mucho orgullo que sea sólo de mujeres y también muchos nervios por mi edad. Pero me siento contenta porque es muy bueno apoyarnos entre mujeres”, expuso.



Y añadió: “Yo sí estoy a favor de todo lo que hicieron (en las recientes protestas de mujeres) porque hay mucha gente que desvía la atención, porque hay mucho machismo, pero bueno, vivimos en un país con mucho machismo y es muy difícil que todos cambien ese pensamiento, pero yo sí estoy de acuerdo en todo lo que hicieron y me da mucho gusto que ahorita se esté alzando más la voz”, comentó la estudiante que actualmente cursa estudios de trompeta clásica y que desde hace cinco años toca en el mariachi.

"Estamos diciendo lo que las mujeres podemos hacer juntas, lo que las mujeres ya hacemos, es un tema de colaborar, es un tema de unirnos y de apoyarnos. Esta orquesta se armó hace dos semanas, pero para mí es un símbolo de cómo si nos abrimos a ayudar a otras mujeres, a colaborar entre mujeres, podemos hacer cada quien una mejor carrera, tener mejores oportunidades y mejores experiencias”, dijo.



Y añadió: “(El trabajo con esta orquesta) se alimenta de una gran energía, donde todas trabajamos y no buscamos competir; estamos aquí para hacer equipo y lograr un mismo objetivo más allá del aplauso, pues se trata de hacer música lo mejor posible Todas estamos en eso y siento que estamos todas felices de ser puras mujeres, porque es la primera vez que todas lo vivimos”.



