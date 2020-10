Orquestó ‘El Canillas’ asesinato de alcalde porque era incorruptible

Escuchar Nota

Chihuahua.- Luego de que identificaran al grupo del cártel de Juárez detrás de la privación y posterior muerte del presidente municipal de Temósachic, Carlos Ignacio Beltrán Bencomo, la Fiscalía General del Estado va por el autor material de los hechos, a quien identificaron como “el Canillas”, quien había orquestado los hechos el pasado 28 de septiembre.



Dentro del avance de la investigación, fue que el alcalde había tenido un conflicto con este grupo que encabeza Roberto G. M., “el 32” o “el Mudo”, al no aceptar a algunos delincuentes dentro de la corporación municipal y a lo cual había argumentado que “no les tenía miedo”, que sería el motivo por el cual habían cometido el asesinato.



“Tienen la intención de seguir cooptando la integridad de algunos ayuntamientos, los municipios más afectados y vulnerables son los de la zona serrana, en efecto en algún tiempo se tuvo la necesidad de intervenir las policías municipales de aquellos municipios y posteriormente se reiteró el mando a los presidentes municipales y lamentablemente no se ha continuado con los trabajos de depuración”, reconoció el fiscal general, César Augusto Peniche.



La Fiscalía General del Estado mantiene una investigación activa en contra de siete elementos municipales, los cuales en días previos del asesinato habían sido despojados de sus armas de fuego, toda vez que existía información de que podrían tener algún nexo con el grupo criminal que predomina en esa zona del estado.



El segundo funcionario que fue privado de la libertad junto con el presidente Temósachic conoció todo el fatal desenlace de primera mano, pues ambos estaban de rodillas, cuando le dispararon al alcalde en la cabeza y le gritaron “¿no que no nos tenías miedo?” y accionaron su arma.



Como víctima y testigo, ha colaborado en la información de estos hechos y ha logrado identificar al responsable, un sujeto al que apodan “el Canillas”, que la Fiscalía General del Estado no tenía dentro de la red del crimen organizado, pero que han integrado para su búsqueda.



Los últimos informes que se obtuvieron de los hechos es que el alcalde habría tenido una confrontación con el grupo y en una de las conversaciones había contestado que no les tenía miedo a la gente armada y posteriormente se dio el fatal desenlace que terminó con su vida el pasado 30 de septiembre.



“Esta acción es muy denostable, es contra de todo el Estado mexicano, ni la federación, estado ni los municipios se van a amedrentar por este hecho, no tenemos documentada ni una sola carpeta de investigación de alguna amenaza, no hay información o privada de parte del presidente municipal, no tenemos alguna amenaza”, explicó.



Comentó que los municipios más afectados y más vulnerables son los municipios de la zona serrana, los cuales en algún momento tuvieron que intervenir las policías municipales, después se reintegraron el mando a los ayuntamientos, pero no se continuó con los trabajos de depuración y que cumplieran con los requisitos de ingresos.



Agregó que se tienen datos importantes para establecer a grandes rasgos cómo ocurrió y la causa, son datos que no podemos revelar, “tenemos un operativo que tiene por objetivo dar con el grupo que hizo el levantón y el homicidio del presidente municipal, hay elementos de la Agencia Estatal de Investigación para ubicar a los responsables”.



Hizo un llamado a los presidentes municipales para que todo el personal que ingrese a las corporaciones de Seguridad Pública Municipal cuente con los cursos de formación y con el control de confianza para evitar filtraciones y otros vicios que se han generado dentro de estas instituciones municipales.