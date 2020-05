Óscar Chávez dio concierto en pn

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Invitado por el Programa Cultural de las Fronteras, el cantautor de parodias políticas, canciones mexicanas y latinoamericanas, Óscar Chávez se presentó por primera vez ante el público nigropetense en el Teatro del Seguro Social de esta localidad un 13 de marzo de 1993.



Tras su concierto musical, al día siguiente, antes de partir, fue abordado por Zócalo en la recepción del hotel de una manera amena, agradable y coloquial, fiel a su manera de expresarse y llamar las cosas por su nombre, sin adjetivos.



El autor e intérprete de canciones exitosas como Macondo, la Casita, Por Ti, La Niña de Guatemala, Lamento Borincano, Perdón, Pueblo y Mal Gobierno, Mariana, Lágrimas Negras, entre otras muchas más, el también “Caifán Mayor” por su actuación en la película Los Caifanes, tenía muy claro su concepto de la política y de los políticos:



“Da flojera opinar de eso, por eso grabo parodias políticas, opino cantando”.



Vetado por la industria cinematográfica oficial, por la misma ANDA, por su estilo opositor y crítico al sistema de Gobierno, lamentó no haber continuado más en el cine mexicano, aunque su participación en los Caifanes le valiera una Diosa de Plata y un premio Ariel.



En la entrevista, afirmó: “Hace mucho que no puedo filmar en México, por razones gremiales y sindicales terribles que prefiero no hablar”.



Sin embargo, expresó su beneplácito porque la cinta “Los Caifanes” que protagonizara junto con Enrique Álvarez Félix, Julissa, Carlos Monsiváis y Norma Lazareno, continuara en el gusto de la gente y en las nuevas generaciones.



En ese contexto apreció que una corriente de la actual juventud mantenga el interés por rescatar películas y canciones clásicas, tradicionales, deseosos de aprender de la cultura que vivieron sus padres y sus abuelos.



“Las nuevas generaciones quieren saber qué pasó antes y qué hicieron sus antecesores”.



Nacido en la ciudad de México, Óscar Chávez tenía 85 años de edad al morir y se autocalificaba como “Chilango en vías de extinción”, el cantautor fue insistente en subrayar la importancia de impulsar tradiciones populares mexicanas para no permitir influencias extranjeras.



“Nunca he dejado de grabar música tradicional mexicana, no solamente de política, también navideñas, infantil, romántica, latinoamericana, de mi inspiración y de la misma ciudad de México en su época colonial, hemos hecho de todo un poco”.



Cada una de sus canciones de protesta, comentó, tiene un tema específico, al abordar problemas de la corrupción, la política, los diputados, el petróleo, los partidos, no generaliza, en cada interpretación se refiere a una situación social, cultural, económica y política que en esos momentos se reflejaba.



-¿Qué tipo de censura ha recibido por sus canciones de crítica al gobierno?



-No de alguna manera específica. La censura está en la falta de espacios masivos de difusión. La canción política no es fácil que salga en la televisión o en la radio, pero circula en discos y en los teatros.



Reconoció que gracias a programas enfocados a promover la cultura en las fronteras le permitió compartir mucho de su material discográfico por gente abierta a diferentes maneras de pensar y de vivir.



“Pienso que es magnífico que se defienda la gente en preservar su cultura, su idioma, sus costumbres, su comida, su forma de ser…su memoria, y ese es el problema que tiene el gobierno de Estados Unidos que no quiere aceptar las culturas y la forma de vivir de los mexicanos e hispanoamericanos”.



Al tocar el tema de la migración e inmigración, el ilustre Óscar Chávez comentó que el hecho de venir del centro y sur del país para desarrollar un trabajo en el norte, en la franja fronteriza, no quiere decir que tengamos que vivir de manera separada, se tienen que interrelacionar, comunicar y fusionar las culturas y manera de vivir.



Dejó entrever que es más importante luchar contra las influencias extranjeras que dividirnos entre nosotros mismos “no hay que perder la sombra, no olvidar lo que somos y de donde vinimos”.



Óscar Chávez no fue un artista improvisado. Estudió en el Instituto Nacional de Bellas Artes y en la Universidad Nacional Autónoma de México.



Es considerado un prolífico músico y compositor, deja un legado de 50 discos, seis películas mexicanas, otras tantas extranjeras, activo documentalista de la historia y los dramas mexicanos en la radio, así como un legado de videos de sus actuaciones y conciertos en vivo.



Gracias a su popularidad lo mismo cantó en el Auditorio Nacional, la Plaza de la Constitución, el Palacio de Bellas Artes y el Teatro de la Ciudad Esperanza.



Fue muy reservado de su familia y de su vida privada. Se sabe que no tuvo hijos, pero una de sus canciones, quizá la más escuchada en la radio, Por Ti, fue inspirada en la mujer de su vida, su esposa, la exbailarina y coreógrafa Raquel Vázquez.



Óscar Chávez deja un gran repertorio musical y una actuación de excelencia como actor cinematográfico que por generaciones será recordado por su apego siempre a la realidad social y política del país.



Descanse en paz el mejor cantautor de la trova mexicana, Óscar Chávez.





‘Chilango en vías de extinción’:



Fue invitado a Piedras Negras por el Programa Cultural de las Fronteras.



Destacó la importancia de promover tradiciones y costumbres mexicanas.



Pidió al Gobierno de EU respetar la cultura y forma de vida de connacionales.



Era llamado el Caifán Mayor por su actuación en “Los Caifanes”.



Se autocalificaba “Chilango en vías de extinción”.



Fue vetado por la ANDA y el gobierno por sus canciones de crítica.



“Prefiero criticar a los políticos cantando parodias que opinar de ellos”.



Muy cercano a su gente, nunca se le subió la fama y siempre accedió al saludo y los autógrafos.



Compuso “Por Ti” inspirado en el amor de su vida, su esposa Raquel Vázquez.