Óscar Jaenada triunfó en México, pero de España lo ignora

España.- Convertido en una estrella en América, Óscar Jaenada (Esplugues de Llobregat, 1975) regresa a España para presentar la serie Hernán, ya disponible en Amazon Prime Video. Ganador del Goya por su retrato de Camarón, el actor catalán cruzó el charco hace más de dos décadas para poder trabajar. En México triunfó como Cantinflas y su sensacional interpretación de Luisito Rey, el padre del cantante Luis Miguel en la serie de Netflix, fue un fenómeno viral este año. Además, ha participado en superproducciones de la talla de Piratas del Caribe: en mareas misteriosas y Rambo V. "Yo tengo todos los premios que hay en España y a mí no me llegan guiones en este país. ¿Están buscando actores o qué están buscando? No lo entiendo", cuenta Jaenada a Papel mientras reconoce que no tener pelos en la lengua -él mismo se autodenomina anartista- quizá le haya perjudicado.



"Para Cantinflas viajé a EEUU primero y luego a México para el casting. Todo me lo pagué yo, obviamente con el riesgo de perder todo si no conseguía el papel. Así que hay que buscarlo. Yo quiero hacer personajes en los que puedo aprender y enseñar. Y ahí sigo. Hernán es muy atractivo en ese aspecto", explicó durante la presentación de la serie. "Estaba trabajando en México, presentando a Luis Rey, cuando me llamaron. Si no hubiera estado allí, a lo mejor hubieran llamado a otro. También está la suerte", añade sobre esta mezcla de esfuerzo y azar que ha configurado su trayectoria.



Tras empaparse de libros, conferencias y el aire de Veracruz -"la preparación", confiesa, "ha sido sensorial"-, Jaenada afronta este Hernán Cortés intentando huir de los prejuicios que aquí lo pueden asociar a un héroe civilizador y allí a un sanguinario genocida.



"Lo que más impresiona de esta historia es que lo que se cuenta en España no tiene nada que ver con lo que se cuenta en México. Esa dicotomía me llama mucho la atención. Que el Ministerio de Cultura ponga un tuit en 2019 diciendo que no va a hablar de la conquista de México para no herir sensibilidades, después de 500 años, ¿a quién coño vamos a herir?



Estarán todos muertos ya", afirma Jaenada: "Creo que no se ha contado bien y hay que contarlo bien. Hay que quitarse ese miedo, acabar con ese silencio y contar quién fue Hernán Cortés, qué le pasó a él y a sus hombres, y con qué se encontraron, cuál es realmente la historia de nuestro país y de México".



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cree que España debe pedir perdón por los abusos cometidos en la conquista. Esta misma semana vinculó el origen de la corrupción en su país a la llegada de Cortés. La respuesta de Jaenada a la primera polémica: "A mí eso me da igual. La historia está hecha a base de conquistas. A nosotros nos han conquistado 80.000 veces", afirma en referencia a los visigodos, los musulmanes o los franceses, "y a ellos sólo una", añade.



Aunque Jaenada está dispuesto a meterse en todos los charcos, confiesa que es difícil hablar de este tema. "Descubrimiento no es la palabra, obviamente. Ellos tenían una cultura distinta, pero muy avanzada.



Conquista o invasión, claro que hubo. Y genocidio, también. Hablamos de ello en un episodio. Pero, insisto, hay que ponerse en la mente de esos hombres hace 500 años, cuando hicieron eso, porque consideraban que estaban en guerra. Hay que tener una gran perspectiva y empatía para no caer en malas interpretaciones. Es historia y punto", zanja el actor, que destaca el papel consultor de los historiadores en Hernán, una producción de la mexicana Dopamine, en colaboración con la española Onza, que ha adquirido History Channel.



Curiosamente Javier Bardem está trabajando en otra serie sobre el conquistador, titulada en este caso Cortés, y también para Amazon. "Me parece fantástico. Estoy esperando ver su trabajo como agua de mayo", afirma Jaenada.



El equipo de guionistas de Hernán, liderado por Curro Royo, ha optado por narrar cada capítulo desde el punto de vista de un personaje. "Es tan controvertida la figura de Hernán Cortés que es muy interesante contarla desde diferentes perspectivas.



En el primer capítulo es Marina, después Cristóbal de Olid, Xicohténcatl, Bernal, Moctezuma, Alvarado, Sandoval y el propio Hernán", cuenta Jaenada, que se detiene en la denostada Malinche. "Ha tenido que pelear con una leyenda negra totalmente injusta. Fue una mujer importantísima porque todo lo que ocurrió pasó por su boca, su lengua y su cerebro".



Hernán se ha rodado en localizaciones naturales de México y España. La reconstrucción de la espectacular Tenochtitlan -capital del imperio mexica habitada por 250.000 personas cuando Londres apenas contaba con 60.000- ha corrido a cargo de El Ranchito, empresa española de efectos especiales ganadora de un Emmy por su trabajo en Juego de tronos. "Eso ha tenido que ser carísimo", comenta Jaenada sobre esta superproducción hispanoamericana -según las productoras la más cara de nuestra historia- con un presupuesto que ronda los 12 millones de euros para la primera entrega (entre uno y dos millones por episodio). La segunda ya está en desarrollo.



Ya en el presente, el actor se muestra preocupado por la realidad patria. "Realmente la cosa está muy jodida aquí y eso se ve cuando estás fuera. Llevo más de 20 años trabajando por todo el mundo y te das cuenta de lo engañados que estamos, de la poca empatía que hay, del fraude y de las injusticias que se están cometiendo", señala poniendo como ejemplo los desahucios.



"El político ya es un mentiroso, una figura nada respetable. Sólo tienen odio. Y hemos llegado a esto por no entender de dónde venimos", sentencia sobre nuestras dificultades para hacer memoria histórica, desde Hernán hasta ahora. "Nosotros teníamos CNN en este país. Nos la quitaron por Gran Hermano. No nos quieren informados, nos quieren entretenidos. Y eso es lo que está pasando".