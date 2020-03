Óscar Troyo invita apoyar su corto El Llanto de las Cigarras

Escuchar Nota

“Quiero que el público vea que hablamos de la violencia, pero sobre todo de la ceguera que surge a partir de la negación, la inactividad y también del ser participe de algunas acciones que ayudan a que esta se sostenga; muchas veces elegimos no ver. Es algo que puede verse de manera social, principalmente en los medios, que muchas veces se vieron obligados a no ver y a hacerse a la idea de que no existe, y nos convertimos en parte del problema.

“El corto denuncia un poco esa actitud que tenemos todos, pero también critica ese amor que nos vuelve ciegos y que solapa estos hechos. Debemos amarnos y comprendernos pero, también, parte de ese amor es decirnos lo que está sucediendo”, apuntó el director.

“Me parece que es relevante que hagamos este tipo de proyectos desde la periferia, así se puede aprender en el sur sobre lo que pasa en el norte y visceversa. El autor no debe caer en el moralismo, ni decir si algo está bien o mal; sino hablar sinceramente de lo que está pasando. En este caso cuento una historia de un hijo que se vuelve narco y la relación con su padre, pero habla sobre algo más profundo: la relación de amor entre una persona vulnerable que se vio obligada a convertirse en algo que no era, y una persona que no sabe qué está pasando”.



“Por eso invitamos a que cualquier persona que nos pueda apoyar, empresarios o civiles, lo haga, estamos completamente abiertos. Tenemos lo básico para cubrir la producción, pero sí nos falta algo de dinero para mejorar algunas cosas. Nuestra intención, además, es dejar una derrama económica en Estación Marte, porque con la crisis ha visto mermada su venta de candelilla. Por eso necesitamos del apoyo de todos”, concluyó el director, quien detalló que se buscará que el cortometraje sea competidor en festivales de cine como el de Venecia, Berlín y Sundance.

El amor de un padre puede cegarlo ante la violencia de su hijo, destino del cual no es culpable pero del que tampoco puede liberarse. Ese es el centro des cortometraje autoría de, quien busca apoyo para financiar la grabaciónLa historia abre una ventana hacia la vida interior de(Antonio Villarreal), un hombre de campo que perdió a su hijo, víctima del caos social quien termina convertido en sicario. Su redención se pierde por sus actos, mismos que descubren el mal ante los ojos de su padre.La idea, que será grabada del próximo 30 de abril al 4 de mayo en el, es como la describe su creador “una historia de amor entre un padre y su hijo, quienes se debaten entre los temas del dolor y el perdón”.Esta historia tan íntima refleja, también, los males que azotan al norte del país: los daños sociales que ha dejado el, las familias rotas que nacen tras sus huellas, el violento sonido de las armas convertido en música tradicional para los habitantes de eseEs por eso que Troyo, quien ha manejado siempre una serie de temas sociales en su trabajo, busca hacer una crítica ante la normalización de estos terrores que, muchas veces, ciegan a quien los tiene tan cerca como lo es el caso del personaje de su película.La idea le llegó a Troyo hace años, debido a una experiencia personal, que se transformó en el germen de un guion que trabajó junto a la cineasta, y de ahí concluyó en este corto. El moldear una historia real en una ficticia, convierte al hecho íntimo en algo de mayores alcances sociales.“Creo que el autor postula un punto de vista y el público decide si ese punto de vista le parece o no. En cuanto a la relevancia social de la obra, creo que debe haber 50% y 50%, el autor debe trabajar desde su subjetividad y levantarla para, así, convertirla en un punto de reflexión. Debemos hablar sobre lo que nos preocupa.Sise tardó en grabarse, es debido, más que nada, a la falta de productores cinematográficos en la región. También al hecho de que ser cineasta no deja dinero y, además, a la falta de estímulos económicos específicos para esta disciplina.Fueronquienes asumieron el cargo de productores. Aún así, explicó Troyo, hace falta dinero para completar el rodaje y ayudar al pueblo de Estación Marte.“La dificultad es que no hay dinero. Aquí no hay una industria ni apoyos, aunque la carpeta del largometraje la hice con la beca del Pecda, la del corto la he estado haciendo prácticamente yo solito, y con el apoyo de ellos dos (Cohen y Rimada), y otros apoyos como los que me han prestado Pepe Elizalde y Sergio Berumen. Pero jalar en cine sí es muy muy difícil.- Facebook:- Correo: