Oscar Valdez logra sexta defensa de título OMB

El boxeador mexicano Oscar Valdez logró la sexta defensa del título pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras vencer por amplia decisión unánime al estadunidense Jason Sánchez, valiente y que aguantó todo el castigo.En el pleito estelar de la función que se realizó en el Reno-Sparks Convention Center de Reno, Nevada, Valdez se impuso con puntuaciones de 117-110, 118-109 y 118-109 para mantenerse en el trono de las 126 libras.Sánchez fue el sexto pugilista que trató de terminar con el reinado de Valdez, pero también falló. Fue superado en prácticamente toda la pelea, pero nunca dejó de soltar golpes, unos con mucho veneno y de los que se supo defender el monarca.Pese al inicio agresivo del retador, el “Alacrancito” no se pudo quitar en toda la noche la izquierda de Valdez, ya sea en forma de jab o de gancho, pero el estadunidense aguantó todo el castigo.Y así como lució con su izquierda a la ofensiva el de Nogales, Sonora, dejó en claro que con Eddy Reynoso en su esquina la defensa ha mejorado mucho y lo demostró al quitarse variedad de golpes o bombazos de Sánchez.El monarca mexicano manejaba su distancia y con el jab hizo mucho daño, lastimó el rostro de su rival y en diversas ocasiones lo hizo retroceder; cuando lo conectó en forma de gancho parecían golpes que terminarían la pelea en cualquier momento, pero Sánchez los aguantó.Al inicio del quinto asalto Valdez mandó a la lona a su rival con un gancho de izquierda y se lanzó en busca del nocaut, aunque Sánchez se mantuvo de pie. En los siguientes rounds fue más de lo mismo, zurda certera de Oscar, buena defensa y un rival aguerrido y respondón.En la esquina de Sánchez le decían en los últimos episodios que saliera a todo o nada, conscientes de la desventaja en las tarjetas, y así lo hizo el estadunidense, quien llegó a conectar un par de ganchos al hígado y soltar peligrosos bombazos.Pero Oscar, con mayor experiencia, lucía tranquilo, se amarró cuando fue necesario y no dejó de lastimar a su rival con la izquierda. En los instantes finales el campeón soltó impactos de poder en busca del nocaut, que no llegó, pero salió contento y con el cinturón todavía en su poder.Además de defender su título mundial, el sonorense alargó su paso invicto a 26-0, 20 por la vía del nocaut, y terminó con la racha imbatida de Sánchez, quien sufrió el primer revés de su carrera para dejar marca de 14-1, siete nocauts.En el pleito coestelar, el invicto estadunidense Gabriel Flores Jr. derrotó por decisión unánime en ocho asaltos en peso Ligero al mexicano Salvador Briceño, con dos puntuaciones de 78-74 y la tercera de 79-73.