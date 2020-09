Osorio Chong, a favor de uso lúdico de la mariguana; ‘tenemos que dar ese paso’

Escuchar Nota

“Hoy parece haber condiciones para ir más allá en temas como los derechos humanos, libertades, seguridad pública y salud”, afirmó.

, ex secretario de Gobernación, se pronunció“tenemos que dar ese paso”; sin embargo, alertó que hay efectos trascendentales y de por vida, para quienes consumen cannabis a temprana edad o incluso en exceso.En entrevista con MILENIO , el coordinador del PRI en el Senado adelantó que votará a favor de su aprobación, siempre y cuando. De lo contrario, afirmó, podría ser contraproducente si no se hace una buena regulación de quién va a comercializarlo.El legislador se ha pronunciado por impulsar la despenalización de la mariguana, argumentando que. Pero también ha advertido queA favor de la (regularización) pero quiero dejar claro algo que no todos lo están comentando y que yo sí quiero hacerlo, porque sé que sí hay efectos muy importantes, trascendentales y de por vida, para quienes consumen mariguana a temprana edad o incluso en exceso.Entonces, que se oriente bien a la ciudadanía, que haya una campaña intensa, fuerte, determinante antes de la aprobación. Votaré a favor de la aprobación, siempre y cuando se dé por escrito el compromiso en la ley de esa campaña permanente al respecto del uso de la mariguana.Con varias limitantes, con varias regulaciones en este proceso. Pero el más importante, la más importante de todas, es la comunicación al respecto de los efectos que tiene el uso de la mariguana, particularmente en los jóvenes.Los vi, y por eso entonces tiene que estar bien cuidado a los que quieren hacer el uso de la mariguana y a quienes no. A los que quieren comercializarla y a los que tienen que ser reguladores de esa comercialización. Y quiero insistirles, más allá de eso tenemos que hacer una buena campaña. Si no hay una buena campaña, no contarán con el respaldo de su servidor y de algunas personas del grupo parlamentario. Si hay una buena campaña, creo que ya tenemos que dar ese paso, yo estoy convencido de ello.Sí, claro, podría ser contraproducente si no se hace una buena regulación de quién va a comercializarlo. Si hay una buena regulación, si no se hiciera una buena comunicación y entonces pudieran cometerse abusos y excesos en el uso y en la autoridad, y podría por supuesto cometerse un acto criminal al no informarle adecuadamente a la ciudadanía qué consecuencias tiene el uso de la mariguana.En noviembre de 2018, el senador Osorio Chong presentó una iniciativa que busca regular el uso lúdico y recreativo de la mariguana quitándole el enfoque criminal. Y mencionó que se debe actuar con responsabilidad en este tema y ser claro en los alcances que tendrá este tipo de propuestas.En tribuna señaló que es un tema que debe vencer tabúes, estigmas y hacer de un lado prejuicios para avanzar a la descriminalización del consumo de la cannabis.Insistió en que, ya que inciden otros factores y la existencia de bandas criminales dedicadas a la producción, trasiego y venta de drogas sintéticas, anfetaminas y amapola, entre otras.La iniciativa del PRI plantea elevar hasta 28 gramos la portación personal y prohíbe fumar el enervante en lugares públicos o frente a menores de edad.