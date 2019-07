Osorio Chong recibió dinero de ’El Chapo’, asegura abogado

José Luis González Meza, abogado en México de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, reveló que el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, también recibió dinero del narcotraficante mexicano.Ante ello, informó que el próximo miércoles acudirá a la Fiscalía General de la República (FGR) a presentar pruebas en contra del ex secretario de Gobernación durante la administración de Enrique Peña Nieto.“Tenemos una denuncia en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto, del ex secretario de Gobernación y ya tenemos pruebas, aparte de que el ex presidente recibió mil 800 millones de dólares, el señor Osorio Chong también recibió dinero”, sostuvo.Dijo lo anterior, tras manifestarse en la sede la cancillería en la capital del país, donde se reunieron el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo y el titular de la secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.