Oswaldo Alanís vuelve al Rebaño Sagrado

Después de militar un año en el Real Oviedo de la segunda división de España, el defensa Oswaldo Alanís regresa a Chivas para reforzar la zaga del equipo tapatío que la próxima temporada luchará por la permanencia en primera división.A través de su cuenta de twitter, el Club Guadalajara dio a conocer el regreso del zaguero central que ya vistió de rojiblanco de 2015 a 2018 ganando dos títulos de Copa MX, una Supercopa MX, una Concachampions y un título de la Liga MX con el cuadro rojiblanco.Cabe señalar que, a principios de 2018, Alanís se vio envuelto en la polémica e incluso fue separado del primer equipo de Chivas por no querer renovar contrato para poder emigrar el balompié de Europa como agente libre.Hay que recordad que, en un principio, Alanís había fichado con el Getafe, de la primera división de España, pero después de que el técnico de los ‘Azulones’ dejó en claro que no contaba con el mexicano, el también seleccionado tricolor tuvo que encontrar acomodo en el Oviedo, equipo con el que tuvo constante participación, pero no consiguió el ascenso al máximo circuito.