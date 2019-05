Otaku Feria del Libro: bajo el poder de los manga

Generaciones de mexicanos formaron su educación sentimental a base del ánime que se transmitía por televisión abierta y que ahora pueden encontrarse en su formato primordial: el manga, esos libros de historietas a blanco y negro que contaron por primera vez los épicos viajes y combates de Gokú, Ranma Saotome o Seiya.La Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) 2019 celebra el día de hoy con invitados como René García, voz Vegeta, y Ricardo Silva, cantante del mítico “Cha-la, head-cha-la”, canción de Dragon Ball Z, en la Otaku Feria del Libro.Una de las empresas encargadas de ofrecer manga a los mexicanos es Panini, grupo editorial que desde 2014 emprendió su cruzada por publicar la narrativa de cuadritos del país nipón, y que cuenta con un stand en la FILC.Para Marilú Vargas, gerente de mercadotecnia de la empresa, actualmente “vivimos en una época dorada. Ya que es muy sencillo tener acceso a un manga por medio de un Sanborns o un punto de venta Panini, pero es algo que antes no se daba, y que sucedía igual con el anime, si no era Canal 5 o Azteca 7, no tenías posibilidades de conocerlo, más allá que buscar en páginas pirata”.Con cinco años de trabajo en la edición del manga, Panini ha encontrado que los más jóvenes están interesados en las historias potentes que cuentan los autores japoneses. Pero a su vez, el público mayor que creció con animes como Gundam, Super Campeones o HunterXHunter, es uno que ha sido fiel. Por eso han optado por ampliar su catálogo tanto a novedades como a historias clásicas del género, con el fin y objetivo de crear una cultura de conocimiento alrededor de este.“El público más adulto nunca se perdió ni dejo de existir, con el tiempo han crecido y han madurado, conociendo así el tipo de historias que les interesa. Como Akira, que es un manga que rompió todos los parámetros y abrió la puerta a todo el mundo. Hoy en día quizá no muchos jóvenes conocen la historia de este manga, pero son historias clásicas que hemos publicado para que, precisamente, todos puedan conocerlas y leerlas”, comentó a Zócalo en entrevista.Seriedad japonesaPanini ha optado por mostrar una seriedad en su trabajo, esfuerzo que se visibiliza en su catálogo con obras para todo público. Siempre con calidad y respeto, lo cual se ha traducido en la capacidad de tener obras como JoJo´s, Bizarre Adventure, un legendario manga de difícil venta en otros países, así como fortalecer los lazos culturales con el país oriental.“Hoy en día la relación que mantenemos con Japón es mucho más sólida, porque las dudas del potencial de venta del mercado mexicano que tenía el país han disminuido. Ahora se ve como un lugar interesante para las licencias. Hay un puente bastante grande y fuerte, que ha crecido precisamente por el interés que el público mexicano tiene en los productos que vienen de Japón. Y no sólo se ve en nosotros, sino que hay compañías que cada vez traen más anime y películas japonesas, hay también un número creciente de festivales que celebran la cultura oriental, tanto en la comida como en la gastronomía. Hay muchas cosas que nos vinculan con ellos”, finalizó.• Akira, de Katsuhiro Otomo• Dragon Ball Super, de Akira Toriyama• Shingeki No Kyojin!, de Hajime Isayama• The Promised Neverland, de Kaiu Shirai• Star Wars Manga, ilustrado por Toshiki Kudo• One-Punch Man, de One• Berserk, de Kentaro Miura• Monster y 20th Century Boys, de Naoki Urasawa• El Lobo Solitario y su Cachorro, de Kazuo Koike• Vagabond, Takehiko Inoue