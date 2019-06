Otorga Trump respiro;  activan blindaje fronterizo

Fueron ocho días de tensión... Estados Unidos y México alcanzaron un acuerdo en materia migratoria que deja en suspenso los aranceles a productos mexicanos con los que había amenazado la Administración de Donald Trump a partir de este lunes.El Mandatario republicano lo anunció en su cuenta de Twitter ayer por la noche casi al mismo tiempo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que lideró la comitiva mexicana en Washington para las negociaciones.Tras el acuerdo, México se compromete “a registrar y controlar las entradas en la frontera” así como “a desplegar a la Guardia Nacional por todo el territorio y en especial en la frontera sur”, según apuntó el canciller mexicano en rueda de prensa.Con el endurecimiento de la política migratoria y la militarización de la frontera, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador desactiva la bomba arancelaria, a la vez que, pese a la ausencia de cifras concretas en el pacto, la conclusión concede una victoria política para Trump.“Me alegra informar que Estados Unidos ha llegado a un acuerdo firmado con México. Los aranceles programados a partir del lunes contra México quedan suspendidos indefinidamente. México, a cambio, ha asumido adoptar fuertes medidas para contener la migración”, publicó el magnate en Twitter.El comunicado conjunto habla de medidas “sin precedentes” por parte de México, aunque no detalla ninguna cifra.Tampoco Ebrard especificó si aumentará el despliegue militar, pero enfatizó en su declaración que elevará la dureza para contener la crecida de los flujos migratorios, que según sus cifras alcanzaron las 140 mil personas en mayo, el máximo en casi 20 años.El texto señala que los solicitantes de asilo que crucen la frontera estadunidense serán devueltos “rápidamente” al otro lado, donde podrán aguardar mientras llega la respuesta sobre su futuro.En la práctica, esta medida ya estaba en marcha, tras ser acordada en la última visita de Ebrard a Washington en noviembre, con motivo de la crisis por las caravanas emigrantes.El pacto de este viernes formaliza este nuevo papel de México a la vez que garantiza que “autorizará la entrada de todos” los solicitantes de asilo por razones humanitarias.La presión comenzó el 30 de mayo, cuando Trump anunció que gravaría con una tasa del 5% todos los productos importados de México a partir del 10 de junio, si el Gobierno no frenaba la entrada de inmigrantes indocumentados que atraviesan su territorio para llegar a la frontera estadunidense.Pese al endurecimiento y la militarización de los controles en la frontera, México ha salvado al menos la designación de “tercer país seguro”, lo que hubiese supuesto que todos los migrantes que cruzaran el río Bravo solicitando asilo, pudieran ser automáticamente derivados a México para que comenzaran el proceso de asilo en EU.Esta nueva coyuntura hubiera provocado graves problemas a la Administración de López Obrador, sumida en una etapa de duros recortes presupuestarios y ya de por sí colapsada por el número de solicitudes de asilo en territorio nacional, que crecieron cerca de 200% en los cuatro primeros meses del año, según ACNUR.México dijo que dará oportunidades laborales y acceso a la salud y educación a los migrantes y sus familias mientras estén en su territorio.Los dos países reiteraron su compromiso del 18 de diciembre pasado de fomentar el desarrollo económico y la inversión en el sur de México y Centroamérica “para crear una zona de prosperidad”, una propuesta que López Obrador impulsa desde que asumió.El espinoso plan de la Casa Blanca de que México acordara aceptar todas las solicitudes de asilo de los migrantes, evitando así que lo hicieran luego en territorio estadunidense, finalmente no se incluyó.La economía mexicana respira aliviada después de este pacto. En los últimos meses había comenzado a dar síntomas de agotamiento, y el posible golpe de su mayor socio comercial –más de 70% de las exportaciones tiene como destino al vecino del norte– habría provocado graves consecuencias, como ya empezaban a adelantar los mercados de divisas y las rebajas de las calificadoras.Para la economía estadunidense también es una buena noticia. Recibió de su vecino del sur el año pasado productos importados por valor de 346 mil 500 millones de dólares y vendió al otro lado del río Bravo mercancías por un monto de 265 mil millones.Andrés Manuel López Obrador adjudicó “al apoyo de todos los mexicanos” la resolución del conflicto con Estados Unidos sobre el tema de aranceles.“Gracias al apoyo de todos los mexicanos se logró evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a EU”, indicó en Twitter.El Mandatario federal informó que el evento de este sábado en Tijuana se mantiene y se tratará de una celebración por lo alcanzado.Mientras que al menos siete gobernadores del país celebraron el acuerdo alcanzado anoche, pero serán más de 14 los que participen en el mítin convocado en la frontera.La primera en reconocerlo fue la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien destacó la intervención y negociación del canciller Marcelo Ebrard y López Obrador.(Con información de Agencia Reforma/AFP/Forbes)