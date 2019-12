Otorgan amparo a hijo de ‘El Mayo Zambada’

“En consecuencia, si la autoridad responsable no se pronunció de manera suficiente y detallada sobre los fundamentos, motivos y circunstancias que la llevaron a tomar la determinación de desechar de plano el recurso de apelación, es indudable que se transgredieron en perjuicio del impetrante de amparo, sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, al no tener la certeza del porqué del actuar de la jueza de ejecución responsable”, indica la sentencia.

Un juez federal otorgó un amparo a, hijo del líder del cártel de Sinaloa,, quien desde mediados del presente año busca no estar internado en el penal de máxima seguridad del Occidente, en Jalisco, y ser trasladado a un penal de laLa sentencia dictada por el juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, no ordena su cambio de prisión, pero sí exige a una juez dejar sin efecto la resolución con la cual desechó el recurso de apelación que interpuso el quejoso donde se determinó improcedente el incidente no especificado de traslado.La juez deberá emitir otro fallo donde debe resolver sobre la admisión o no del medio de impugnación y, para ello, tendrá que hacerlo de manera fundada y motivada.En noviembre de 2014, Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina capturaron en el poblado La Estancia de los Burgos, municipio de Culiacán, a Ismael Zambada Imperial, quien se encontraba con miembros de Los Ántrax que lo protegían.Una noche antes del operativo,, su principal guardaespaldas, a la casa que se encuentra en el centro de El Ranchito de Los Burgos, de donde su madre Margarita Imperial y su tío Eliseo son originarios.en la Ciudad de México, donde solicitó su traslado a un penal de la capital.La juez solicitó a la autoridad administrativa la opinión si era viable que 'El Mayito Gordo' fuera trasladado del penal del Occidente, en el Salto Jalisco, a una cárcel local, y que se le informara si existe convenio celebrado con las autoridades penitenciarias de Jalisco, para que los internos del orden federal compurguen penas de prisión en centros de la CDMX.informó que el centro donde el enjuiciado solicitaba su traslado no cuenta con la infraestructura adecuada, ni el nivel de seguridad necesario para el correcto internamiento de dicha persona y tampoco existe convenio celebrado entre la Federación y la Ciudad de México, para la concesión del traslado solicitado.Tras esta respuesta, la autoridad determinó que no procedía el incidente no especificado de traslado, por lo que el quejoso apeló, pero la juez desechó su apelación.El juez Vargas Alarcón señaló que la jueza no expuso de manera clara, congruente y coherente los fundamentos y motivos que justifican dicha determinación.Con información de Milenio