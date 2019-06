Otorgan libertad a Bárbara Botello

Bárbara Botello, ex Alcaldesa de León, Guanajuato, enfrentará su proceso penal en libertad luego de que la Jueza tercero penal, Cristina Rábago, resolvió el cambio de medidas cautelares del Sistema Tradicional al nuevo Sistema Penal Acusatorio.El Poder Judicial del Estado de Guanajuato dio a conocer esta noche que la también ex diputada federal enfrentará el juicio en su contra por peculado de un millón 577 mil pesos en libertad.Hoy, en la tarde, la misma jueza había dictado formal prisión a la ex Presidenta municipal de acuerdo al anterior sistema penal, con el cual sería juzgada la priista, y ameritaba prisión preventiva.La defensa de la ex Alcaldesa solicitó el cambio de medida cautelar, lo que generó la libertad de Botello tras dejar garantías por 1.5 millones de pesos para cubrir la reparación del daño.De manera extraoficial se informó que Botello Santibáñez dejó algunas propiedades como garantía para reparar el daño por el delito que se le acusa.Según conocidos, Botello Santibáñez, quien de 2012 a 2015 se convirtió en la primera en la primera Alcaldesa de León, abandonó esta noche el Cereso de León para dirigirse a su domicilio donde la esperaban familiares.Además del delito de peculado por 1.5 millones de pesos, la ex Alcaldesa podría enfrentar otra denuncias penales por irregularidades detectadas durante su gestión.Otras anomalías detectadas son por malversación de recursos, que el año pasado provocó que el Ayuntamiento de León la inhabilitará por un lapso de cinco años para ejercer cargos públicos y fuera multada con 900 mil pesos.Botello Santibáñez pagó con recursos públicos servicios personales como masajes en el hotel & spa Hacienda Sepúlveda, que se ubica en el Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.También, se le sancionó por recibir una prima de antigüedad por 100 mil 296 pesos y una indemnización de 203 mil 802 pesos al concluir su gestión.Otras anomalías detectadas fue la compra a sobreprecio de un 270 por ciento de un terreno para construir una terminal del Sistema Integrado de Transporte, que se ubica en el Bulevar Timoteo Lozano.También, incurrió en pagos excesivo en varias obras, entre ellas la construcción de la Plaza de la Ciudadanía, la Plaza Parque Las Joyas, la Escuela de Vanguardia de Las Joyas y remodelación del centro histórico donde se talaron árboles y colocaron bolardos.