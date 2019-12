Otorgan libertad anticipada a feminicida

“Hoy mismo se desahogó todo, y hoy mismo le dieron la libertad a las ocho de la noche, y hoy mismo salen de vacaciones (en el Poder Judicial del estado). Entonces, parece que todo estuvo muy premeditado”, acusó.

Explicó que apenas la semana pasada, la ministerio público, María Elena Rodríguez Guijosa, le informó lo que ocurría con el caso de su hermana.

“es muy incómodo saber que esa persona tendría que estar adentro y no afuera. Es algo que no terminamos de entender y aceptar, por qué lo liberan con tan poco tiempo”

El juez Primero de Ejecución de Penas del Estado de Jalisco,, otorgó la libertad anticipada a Eugenio Ladra Moreno, quien fue sentenciado a 38 años de prisión, luego de mandar asesinar a su esposa, en enero del 2009.luego de conocer la decisión del juzgador. Anunció que presentaran un amparo. Dijo que no le han entregado los fundamentos legales en los que se basó el juez para dejar en libertad a Ladra Moreno.“Me dijo que le estaban dando un peso muy fuerte a las declaraciones del niño, que como él era el ofendido directo, él había otorgado el perdón”. Cuando su padre mató a su madre, tenía solo 4 años de edad.En entrevista, Lucina Jurado Belloc, dijo que la agente del Ministerio Público estaba sorprendida, por lo que ocurrió en el juzgado.“No lo podía creer, eran como siete y ocho expedientes de internos que pidieron la libertad anticipada. Le dieron tres días para leer todo, porque lo iban a resolver en mayoreo. Todos salieron libres. Esta impactada y no lo podía creer”, refirió.La agente del Ministerio Público, María Elena Rodríguez Guijosa, le informó que sería hasta el 2 de enero del 2020 cuando retome el caso.“Estamos en shock. Nunca pensamos que una condena de 38 años, quedaría en diez años”, sostuvo.Indicó que no están preparados para lo que viene, porque todo sucedió en semana y media. “No hubo plazo para prepararnos. Solo entregaron un oficio que nada contó, solo el peso de lo que dijo el niño y por ahí se fueron”.Refirió que a Ladra Moreno le otorgaron una libertad condicionada anticipada porque supuestamente cumplió un cuarto de su pena, que son 38 años de prisión.Desde que murió Heidi, Esteban perdió todo contactó con su familia materna.A casi 10 años del crimen, esto pareciera ser una historia interminable, de pérdida muy profunda que no se puede borrar y que está presente siempre.Hoy ya no temen por su vida. Hoy este individuo va a tener que estar firmando y tiene libertad condicional.Sin embargo,