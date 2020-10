Otorgan Premio Nobel de Física a tres expertos en agujeros negros

Escuchar Nota

Casi un millón de euros

El británicoy la estadounidensepor sus investigaciones sobre "los agujeros negros" del universo, de los que nada se escapa, ni siquiera la luz.La mitad del premio recayó enes una predicción sólida de la teoría de la relatividad general" y la otra mitad del premio se la reparten Genzel, de 68, y Ghez, de 55, por descubrir "un objeto compacto y extremadamente pesado en el centro de nuestra galaxia", explicó el jurado."No sabemos qué contiene el agujero negro, no tenemos ni idea, por eso es algo tan exótico, es algo que nos intriga, que nos hace ir más allá en los límites de la comprensión", dijo la premiada,Penrose ha utilizado desde 1965 la matemática para probar que los agujeros negros pueden formarse y convertirse en una entidad de la que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Sus cálculos demostraron queDesde los años 90,, en el centro de la Vía Láctea. Usando los mayores telescopios del mundo, descubrieron un objeto pesado e invisible, unos cuatro millones de veces más grande que la masa de nuestro sol, que atrae a las estrellas cercanas y da a nuestra galaxia ese característico aspecto de torbellino., y su formación centra muchas investigaciones. Los científicos piensan que devoran, a una velocidad inaudita, todos los gases emitidos por las galaxias muy densas que les rodean.Como son invisibles, sólo se pueden observar por contraste, viendo qué fenómenos generan a su alrededor. Una primera imagen revolucionaria fue revelada al mundo en abril de 2019: el primer "agujero negro" inmortalizado directamente.En 2019, elque siguió los pasos de Einstein para aclarar los orígenes del universo, y los suizos Michel Mayor y Didier Queloz, quienes revelaron la existencia de un planeta fuera del sistema solar.Los Nobel se están anunciando esta semana como estaba previsto, pero el nuevo coronavirus ha provocado la cancelación de la ceremonia de entrega de losLos galardonados, que se reparten cerca de un millón de euros por cada disciplina, recibirán el premio en su país de residencia.El lunes, el de Medicina confirmó la superioridad de los estadounidenses en el palmarés de las disciplinas científicas al recaer en, junto con, por su papel en el descubrimiento del virus causante de la hepatitis C.Los críticos consultados por la AFP mencionaron una quincena de posibles ganadores del prestigioso galardón de Literatura, con perfiles que van desde la estadounidense-caribeñaLa única recompensa no prevista en el testamento del inventor sueco, el premio de Economía "en memoria de Alfred Nobel", creado en 1968, cerrará la temporada el próximo lunes.