Otorgan reconocimiento a impulsora de Ley de Infancias Trans

Ciudad de México.- Tania Morales, fundadora de la Asociación Civil Infancias Transgénero fue nombrada Activista del año en pro de los derechos LGBTIQ+ en la primera edición de los “Impulse LGBTIQ+ Awards”.



"Estoy muy honrada, ser reconocida como activista me hace mucho sentido, porque en realidad en mi corazón lo que siento es la necesidad de hacer muchos cambios, empezando por el tema de las infancias trans, pero por supuesto por las mujeres y por otros temas que eventualmente me interesarán apoyar, apuntar y eso me da ánimos y me compromete a hacer más cosas”.



Tania fue la impulsora de la Ley de Infancias Trans en la Ciudad de México que fue aprobada en comisiones en noviembre de 2019, y que esté 2020 no ha llegado al pleno, pero también dice haber estado al tanto de los trabajos en Jalisco que culminaron en un decreto del gobernador Enrique Alfaro, que a partir del 29 de octubre elimino las trabas para que cualquier persona transgénero sin importar su edad pueda tramitar su acta con un sencillo trámite administrativo.



Yo lo veo fantástico, cuando empecé a trabajar lejos de hablarse de infancias trans, había poquísimas personas visibles, familias visibles, el tema no estaba puesto en la agenda y hoy hay un logro impresionante, no sólo en la Ciudad de México tiene idea de que quiere modificar esto, tenemos dos iniciativas propuestas, una en Oaxaca, otra en Coahuila para justamente reformar sus códigos e incluir a infancias y adolescencias trans”.



En este año Tania también protagonizó junto a su hijo Luis, quien obtuvo la modificación de género y nombre en su acta a través de un amparo en julio de 2019, un documental producido por la plataforma Change.org. Con la posibilidad de que al menos en Jalisco ya se reconozca la identidad de género sin importar la edad, el activismo por las infancias trans debe continuar.



Vienen cosas muy muy importantes, el siguiente paso es que el renapo que ya sabemos que es una institución aliada resuelva cómo vamos a homologar la CURP o vamos a iniciar unificar la CURP en estados de la república en donde no se reconoce la identidad de género o no se resguardan las actas”, dijo Tania a Excélsior.







Y es que tras el decreto de Jalisco Infancias Transgénero acompaño a 14 familias de ocho estados distintos para hacer realidad el sueño de niñas, niños y adolescentes transgénero, ser llamados por el nombre y género con el que se identifican.



Socialmente tenemos un reto muy grande, hay países, que por ejemplo tienen protocolos educativos, como Estados Unidos, como Chile, como incluso España, que lo que no tienen es el avance del documento de identidad (acta de nacimiento), pero en temas educativos lo tienen mucho más avanzado, ahora el reto es el reto social, pero cuando institucionalmente planteas una postura de inclusión a los temas trans y lo ves institucionalmente no existe discriminación y no existe exclusión, poco a poco la sociedad va aprendiendo esta cuestión, el tema es que actualmente tenemos discriminación institucional lo que me parece como primer paso obligatorio de un estado es cambiar eso”.



La activista concluyó que seguirá impulsando por lo pronto el dictamen pendiente en el congreso capitalino y los estados que vayan sumando interés en las identidades de las infancias transgénero.