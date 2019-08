Otorgan suspensión definitiva a ex colaborador de Robles

Ciudad de México.- Un juez federal otorgó una suspensión definitiva que impide a la Fiscalía General de la República judicializar (consignar) la carpeta de investigación que integra contra Emilio Zebadúa, persona de confianza de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga.



Felipe Sifuentes Servín, juez Tercero de Distrito con residencia en Tapachula, Chiapas, concedió la medida cautelar al ex oficial mayor de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, lo que evita que la FGR pueda solicitar su captura.



Se presume que Zebadúa operó, a través de diversos servidores públicos, la contratación y supervisión de convenios con universidades, caso que se ha denominado Estafa Maestra, donde se cree hubo un desvío de recursos por 5 mil millones de pesos.



De acuerdo con el expediente 2005/2019, Zebadúa pidió la protección de la justicia ante la omisión de la FGR de citarlo en calidad de inculpado o imputado en la carpeta de investigación.



Asimismo, alegó que la autoridad fue omisa al no darle acceso a constancias.



El ex funcionario promovió el juicio de amparo una semana antes de que la FGR solicitara audiencia inicial para imputarle a Robles el delito de ejercicio indebido del servicio público por más de 5 mil millones de pesos, por el cual hoy está vinculada a proceso y con prisión preventiva justificada.