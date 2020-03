Otorgan suspensión temporal a etiquetado a alimentos y bebidas no alcohólicas

Escuchar Nota

Al respecto, la Secretaría de Economía, la de Salud y la Cofepris, dijeron que la decisión del Poder Judicial de conceder una suspensión provisional a la, no es definitiva y no prejuzga sobre la legalidad del proceso de normalización.El CCE explicó que el pasado 26 de febrero el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa otorgó a su agremiada, la, la suspensión provisional de la Norma Oficial Mexicana (NOM), debido a que “hay dudas razonables sobre la transparencia y legalidad del proceso de discusión y aprobación”.Recordó que desde el pasado 24 de enero, el sector privado advirtió que para la emisión de los nuevos lineamientos para el etiquetado de productos no se tomó en cuenta la evidencia científica, los estudios y los compromisos internacionales.Por ello, dijo que el sector empresarial se vio obligado a recurrir a las instancias legales para hacer valer el derecho a un proceso incluyente, transparente y con rigor jurídico.Por su parte, las dependencias de Gobierno consideraron quePara el sector privado no fueron tomadas en cuenta en la elaboración de la norma las opiniones técnicas ni los análisis que presentaron, aunque las secretarías y la Cofepris afirmaron que se involucró en el proceso a todos los sectores interesados, incluso al sector empresarial.Recordaron que el uso de sellos en los alimentos es una medida para hacer frente a la “epidemia de sobrepeso y obesidad”.- La libertad de movimiento del Tigre Toño y otros mascotas de productos tiene los días contados.- Con la entrada en vigor de la nueva reglamentación para el etiquetado de alimentos y bebidas industrializadas, estos personajes deberán despedirse de los empaques de los productos.- La nueva NOM-051 restringe la utilización de imágenes llamativas en productos destinados al público infantil con alto contenido de ingredientes considerados dañinos.