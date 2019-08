Otra bebé en manos de Patrulla Fronteriza podría morir

Una niña de seis meses detenida el pasado jueves en la frontera se encuentra en estado crítico de salud. La bebé cruzó elcon su padre en un grupo de 21 inmigrantes. Lalos arrestó a todos al llegar al lado estadounidense de la frontera. La Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP, por sus siglas en inglés) informó este sábado que la niña necesitaba atención médica en un hospital. Primero la atendieron en un centro médico local y luego la trasladaron en helicóptero al Hospital Infantil Driscoll de Corpus Christi , en. Al padre de la niña no lo llevaron en el helicóptero porque, según las autoridades, no había espacio suficiente.La hospitalización de la menor llega tras meses de arduas críticas a las condiciones de los centros de detención de inmigrantes y una semana y media después de que un tribunal federal quitara la razón a la administración de Donald Trump , que no quería suministrarle productos de higiene básica. En lo que va de año, han muerto varios niños bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.Por otro lado, a principios de la semana pasada fue el gobierno quien se apuntó un tanto al avanzar en la detención indefinida de niños migrantes. Desde 1997, el acuerdo Flores protege a los migrantes que están en custodia y exige para ellos unas condiciones mínimas.