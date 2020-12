¡Otra más! Discovery presenta su propia plataforma de streaming

Escuchar Nota

"Quizás algunas de las películas y series con guion sean el tipo de material preferido de la alfombra roja, pero más del 50% de lo que la gente ve es nuestro material. Somos únicos”, dijo el director ejecutivo de Discovery, David Zaslav, en un comunicado.

El impacto de lassigue creciendo. Netflix, Disney Plus y Amazon Prime Video son sólo algunas opciones que brindan una amplia gama de producciones originales. Discovery no podía quedarse atrás y, llamadoAdemás, ha alcanzado un acuerdo de distribución en Estados Unidos con la compañía de telecomunicacionesy queDiscovery + incluiráde programas sobre aventuras, ciencia, tecnología, crimen, investigación, misterios, mundo natural, gente, automóviles, historia y más.• Home & Garden Television (HGTV)• Food Network• The Learning Channel (TLC)• Investigation Discovery (ID)• Oprah Winfrey Network (OWN)• Travel Channel• Discovery Channel• Animal Planet, dependiendo de su plan. La gente que no califique para el periodo gratuito puede suscribirse porVerizon jugó un papel importante en el éxito delal volverlo disponible a millones de clientes de servicio inalámbrico. Dicha plataforma fue lanzada en noviembre de 2019 y tenía 73 millones de suscriptores un año después.La compañía buscará competir con rivales que han atraído grandes audiencias con programas originales y exitosos como Gambito de dama dey The Mandalorian de Disney Plus.Discovery Plus ya se estrenó en India, Reino Unido e Irlanda. Estará disponible elen Estados Unidos yPara un rápido crecimiento, la compañía confía en acuerdos de distribución conen el Reino Unido e Irlanda,Italia en Italia yen Europa del Este.