Otra niña indígena habría sido abusada por soldados de Colombia en 2019

El @COL_EJERCITO reconoce nuevo caso de violación de niña indígena Nukak Makú por parte de militares en el departamento del Guaviare. pic.twitter.com/uLm4zfOY6v — Andrea Aldana (@andrealdana) June 29, 2020

#URGENTE: Ejército de Colombia reconoce caso de violación a niña Nukak en Guaviare en 2019. #SemanaNoticias https://t.co/RGVUbZ1ZDS — Revista Semana (@RevistaSemana) June 29, 2020

"Este Comando repudia y rechaza este tipo de hechos que trasgreden los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por tal razón, en desarrollo de las investigaciones se adoptarán de forma inmediata las acciones a que haya lugar, con la mayor severidad y conforme a la ley", agrega el comunicado.

#Mundo: De acuerdo con la información proporcionada por autoridades indígenas y habitantes de Risaralda, siete uniformados del batallón San Mateo violaron a una niña de 12 años de edad.https://t.co/Se0G1U77jT — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) June 24, 2020

en hechos ocurridos en septiembre del año pasado en el selvático departamento del Guaviare, reveló este lunes la revista Semana.La denuncia se conoce cuando todavía está fresco el, perpetrado hace una semana por siete militares del Batallón de Artillería San Mateo en el caserío de Santa Cecilia, en el departamento de Risaralda (centro).En el caso del Guaviare, revelado en Semana por el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, se señala que, que tiene sede en San José del Guaviare, la capital regional., entre los ríos Guaviare e Inírida, y aunque se sabe de su existencia desde mediados de los años 60, no fue sino hasta 1988 cuando empezaron a tener mayor contacto con el resto de la sociedad cuando llegaron a la localidad de Calamar huyendo de la persecución de colonos.La información de Ávila añade que, por lo que fue auxiliada por autoridades de la zona.La denuncia se sustenta enÁvila dice que el Ejército tuvo conocimiento del caso y que las autoridades habían actuado oportunamente, pero luego la denuncia no avanzó por lo que considera que hubo "negligencia" de la Fiscalía del Guaviare.Un de los documentos revelados en la investigación indica que el Ejército dijo en ese entonces que "una vez se tuvo conocimiento" de lo sucedido, "el Batallón de Infantería No.19 Joaquín París inició de inmediato la indagación disciplinaria No.26 de 2019, la cual fue verificada por la Procuraduría Regional del Guaviare".Según Semana, los documentos que tiene en su poder prueban queAñade que incluso todas las entidades hicieron informes de la situación pero no se avanzó en la investigación.Ante la denuncia, el Ejército publicó un comunicado delen el que se afirma que el Batallón Joaquín París, "tan pronto tuvo conocimiento de lo ocurrido, inició la indagación disciplinaria" verificada por la Procuraduría Regional del Guaviare, que corre a la par con una investigación penal de la Fiscalía de San José del Guaviare.En el caso de la niña embera-chamí, la Fiscalía abrió una investigación de lo sucedido y a, criticado por penalistas que consideran que se les ha debido imputar el de acceso carnal violento agravado con menor de 14 años.