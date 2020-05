Otra reportera cuestiona a Lopez-Gatell; redes sociales la destrozan

Escuchar Nota

“Mi primer pregunta, y si me lo permite haría varias, hablan los especialistas, ex funcionarios, de que hay una falta de rectoría de liderazgo en la conducción de la epidemia. Quisiera preguntarle a usted su opinión respecto de esto que dicen que no hay claridad en las directrices, tan es así que hay digamos un frente de estados”.



Manda refuerzo el Sol de México contra López Gatell y la reportera por igual con todo y ser más experimentada, sale toreada. Gatell insiste que respeta opiniones de exsecretarios de Salud y gobernadores inconformes, que el da informes técnicos y tan tan. pic.twitter.com/7YEjYvlY1d — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) May 8, 2020

Nurit Martínez probablemente no sea mala reportera, pero su servilismo a la editorialización de las bravuconadas de @elsolde_mexico quedó para ejemplo de los estudiantes de periodismo, de lo que no se debe hacer en una conferencia de prensa.#ElSolDeMéxicoEsPrensaBasura pic.twitter.com/s43V879Ha7 — (El Chairobot) (@Juan_Suaed) May 8, 2020

#NuritMartinez de el #soldemexico ayer quedo como estupida su reportera y ahora mandan a otra para opinar en la #ConferenciaCovid19 como les encanta hacer el ridículo pic.twitter.com/4v8DVTLFkp — muy chairo ¿y qué? (@deoder92) May 8, 2020

No sera que El Sol de México ODIA a Gatell porque no toleran que lee poesia y su masculinidad toxica de ve amenzada... Ok ya. https://t.co/rbJaDy7Ahz — Rick Fucking Dalton (@ricziggy) May 8, 2020

Acabo de descubrir mi verdadero talento: Reportero de El Sol de México.

Me encanta preguntar pendejadas. Y, si me pagan por eso, fantástico. Porque, sí pagan, ¿no? — Jesús De Veracruz (@JesDeVer) May 8, 2020

Dice la reportera de El Sol de México a Hugo López Gatell. ¿No le importa que la gente no le crea? De entrada su cuestionamiento parte de una falacia. El error de pensar que si yo no le creo, los demás tampoco. O que todo mundo piensa igual a mí y después hacerlo pregunta. — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) May 8, 2020

Vergonzoso comportamiento de la reportera de El Sol de México, un pasquín que jamás ha ocultado su animadversión al gobierno.



Periodismo provocador y golpista que no oculta las intenciones de sus dueños, ni esconde los fines que persiguen. — Vero Islas (@LOVREGA) May 8, 2020

"¿No le importa que la gente no le crea?"

"¿Ni los ve ni los oye?"

"¿No le interesa la crítica?"



Vaya, qué cosas con "las preguntas" de la reportera de El Sol de México. — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) May 8, 2020

Es neta en serio? Es requisito estar descerebrado pa ser reportero de El Sol de Mexico? #HugoLopezGatell eres un Santo!!!!!! — Claudinska & el mar (@peniche_claudia) May 8, 2020

¿Qué onda con El sol de México? pic.twitter.com/4VvQ6lBF92 — A letter to Elise (@ElyseHdez) May 8, 2020

Ayer el Sol de México se quedó con ganas de sangre y hoy vuelve a mandar a la conferencia a otra golpeadora, que otra vez se volvió a quedar con ganas.



¡Ya basta de este circo!



¡No más amarillismo!



Afortunadamente el Dr. López-Gatell siempre demuestra su categoria. pic.twitter.com/tKgqwC4cBP — (@TheBigLudwig) May 8, 2020

En este punto, El Sol de México podría revivir a su fundador Mario Vázquez Raña y mandarlo a la mañanera a golpetear al Dr. López-Gatell e igual le pondrían una tremenda elotiza.



Los medios, desde hace tiempo no hacen periodismo, simplemente son voceros de agendas políticas. — El Nopal Times (@ElNopalTimes) May 8, 2020

El Sol de México ayer hace un ridículo en la conferencia de Hugo López-Gatell, no lograron nada, y mandan a otra persona a hacer lo que no pudieron, atacar, es la triste realidad de la oposición en México. pic.twitter.com/9bFgwTVXRJ — Manuel Escobar (@MEscobarcito) May 8, 2020

que hizo el ridículo en cadena nacional al preguntarle si “le había mentido a México” al subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo Lopéz-Gatell en base a las declaraciones de José Narro.Luego de salir victorioso de ese intento de ridiculización por parte de Uribe, esta tarde El Sol de México mandó a Nurit Martínez -la reportera que había hecho la entrevista a José Narro- para preguntarle alo mismo., no estuviera en la conferencia de prensa. Después, indicó que “muchos especialistas y ex funcionarios” habían criticado el “manejo de la epidemia”, y mencionó:Ante tales cuestionamientos, López-Gatell reafirmó que respetaba las opiniones de las personas citadas por Nurit Martínez y que estaba a favor de la libertad de expresión. Pero los usuarios de redes sociales no lo pensaron dos veces antes de opinar y burlarse de la reportera.