Otra vez, ordenan liberar a ‘El Lunares’

Ciudad de México.- Óscar Flores "El Lunares", presunto líder operativo del grupo criminal La Unión Tepito, quedó en libertad por segunda ocasión, la tarde de este viernes.



Durante audiencia de seguimiento privada en el Reclusorio Norte, el juez de Control determinó no vincular a proceso al presunto criminal.



Según reportes preliminares, la decisión del juez se debió a que el Ministerio Público no acreditó el delito de secuestro exprés agravado por el que se acusaba al imputado.



"El Lunares" fue detenido el 31 de enero en Hidalgo y trasladado a la Ciudad de México, donde fue ingresado a la SEIDO.



Sin embargo, un juez federal determinó dejarlo en libertad porque no calificó de legal la detención por cargos de narcotráfico.



Al salir del penal del Altiplano, agentes capitalinos aprehendieron nuevamente a "El Lunares", de 30 años, por el cargo de secuestro exprés agravado, por lo que fue ingresado al Reclusorio Norte.